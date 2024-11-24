Burdur\'da Mevsimin İlk Karı Yağdı

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BURDUR'da mevsimin ilk karı yüksek kesimlere yağdı.

Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerdeki köyler beyaza büründü. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi kampüsü de yağan kar nedeniyle beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışı nedeniyle İl Özel İdaresi ekipleri köy grup yollarını açık tutmak için gece boyunca mesai yaptı.

Haber-Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,