Burdur\'da Otomobil Dere Yatağına Düştü

Burdur'da otomobilin dere yatağına düşmesi sonucu sürücü yaralandı.
Durmuş E. idaresindeki 15 ABE 830 plakalı otomobil, Hızırilyas Mahallesi'ndeki su akmayan beton zeminli dere yatağına düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü itfaiye ve sağlık ekiplerince araçtan ve dere yatağından sedyeyle çıkardı.
Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü, tedaviye alındı.
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