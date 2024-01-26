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Burdur'da seyir halindeki özel halk otobüsü şoförü silahla tehdit edildi - Son Dakika
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Burdur'da seyir halindeki özel halk otobüsü şoförü silahla tehdit edildi

Burdur'da seyir halindeki özel halk otobüsü şoförü, bir yolcu tarafından silah gösterilerek tehdit edildi. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, yolcunun şoföre silahı gösterip, 'Şoförü öldürsem kaç yıl yerim?' dediği görüldü. Şoför, olayın ardından polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Yakalanan şüpheli ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Şoför, meslektaşları adına can güvenliklerinin sağlanmasını istedi.

Burdur\'da seyir halindeki özel halk otobüsü şoförü silahla tehdit edildi
26.01.2024 - 15:03,
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Burdur'da seyir halindeki özel halk otobüsü şoförünün bir yolcu tarafından silah gösterilerek tehdit edilmesi kameraya yansıdı.

Kentte Özel Halk Otobüsleri Kooperatifinde otobüs şoförü olarak çalışan ve geçen çarşamba günü Çendik köyü seferini yapan Arif Sayın, halk plajı mevkisine geldiğinde bir yolcuyu biniş kartını basması için uyardı.

Şoförün yanına gelen S.B. montunun cebinden tabanca çıkarıp sürücüye gösterdi. Daha sonra kartını basan S.B. yerine oturdu.

Yolcunun silahı sürücüye göstermesi ve söyledikleri otobüsün güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüye göre, otobüsün arka koltuğundan kalkıp öne doğru gelen S.B. diğer yolculara selam verdikten sonra "Şoförü öldürsem kaç yıl yerim" diyerek montunun cebinden tabanca çıkarıyor ve sürücüye "son isteğini söyle" diyerek tabancayı cebine koyuyor.

Sürücü Sayın, olayın ardından polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Jandarma ekiplerince yakalanan ve ifadesinde silahın oyuncak olduğunu söylediği öğrenilen S.B, ifadesinin ardından karakoldan serbest bırakıldı.

Otobüs sürücüsü Sayın, gazetecilere, bazı insanların ücret ödememek için zorluk çıkardığını söyledi.

Bir yolcu tarafından silahla tehdit edildiğini belirten Sayın, yolcunun 65 yaşındakilere ücretsiz kartıyla otobüse bindiğini ancak kartın şehir içinde geçerli olduğunu köye gidilen seferlerde belli bir duraktan sonra ücretli kartını basması için yolcuyu uyardığını anlattı.

Sayın,"Şoförü öldürsem kaç yıl yerim?' dedi. Diğer yolcular da 'Dayı müebbet yersin' dediler. Kafamı çevirdiğimde namlu bana doğru bakıyordu. 'Son isteğin, arzun nedir?' diye sordu. Tekrar tabancayı cebine koydu. Ben hiçbir şekilde tepki vermedim. Soğukkanlılıkla yoluma devam ettim." ifadelerini kullandı.

Silahı gördüğü an tedirgin olduğunu vurgulayan Sayın, "O an ben panikleseydim kaza yapabilirdim. Birinin ölümüne sebebiyet verebilirdik. Biz binbir türlü insanla uğraşıyoruz, bize bıçak çekenler, kavga ederek tahrik etmeye çalışanlar da oluyor. Topluma kamu hizmeti yapıyoruz. Yolcuların canı bize emanet ama bize canımız kime emanet. Hastanelerde şiddete uğrayan doktorların nasıl güvenlikleri artırılıyorsa bütün meslektaşlarım adına bizim de can güvenliğimizin sağlanmasını istiyorum. O an silahı sıkabileceğini düşündüm. Sıksa arkamızda sevdiklerimiz var. Sonuçta araçta can taşıyoruz. Kendi canımızdan önce yolcunun canı bizim için çok önemli." diye konuştu.

Kaynak: AA
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Burdur, Ulaşım, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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