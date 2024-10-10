Burdur\'da Tabancayla Ateş Açtılar

BURDUR'da seyir halindeki otomobilde tabancayla ateş ettiği anları sosyal medyada paylaşan 2 kişi polis tarafından yakalandı.
Bucak'ta seyir halindeki otomobilden tabancayla rastgele ateş açan 2 kişi çektikleri görüntüyü sosyal medyada paylaştı. Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kimliğini tespit ettiği kişileri gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler serbest bırakıldı.
Haber-Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,
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