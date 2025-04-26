Burdur'da TIR Kazası: Aile Yaralandı

BURDUR'da karşı yönden gelen TIR'ın dorsesine çarpan otomobildeki sürücü Mahmut O., eşi Vildan O. ile kızı Azime Nisa O. (2) ve oğlu Osman O. (12) yaralandı.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Burdur- Isparta Dağ Yolu'nda meydana geldi. Isparta'dan Burdur yönüne ilerleyen Mahmut O. yönetimindeki 07 BJF 278 plakalı otomobille karşı yöndeki TIR'ın dorsesi çarpıştı. Otomobil çarpmanın etkisiyle şarampole devrildi. Kazada otomobildeki Mahmut O., eşi Vildan O. ile kızı Azime Nisa O. ve oğlu Osman O. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye tarafından sıkıştıkları otomobilden çıkarılan yaralılar Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kaza yerinden kaçan TIR sürücüsü Mehmet S., jandarma tarafından yakalanıp ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.