Burdur'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

BURDUR'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Burdur- Fethiye kara yolunun Çendik mevkiinde yol yapım çalışması nedeniyle tek şeride düşen yolda, dün saat 23.00 sıralarında Mustafa B. yönetimindeki 15 AY 113 plakalı otomobil ile plakası belirlenemeyen Osman M. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Osman M.'nin yara almadığı kazada diğer otomobilin sürücüsü Mustafa B. ile eşi Zinet B. yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 2 yaralı yapılan ilk müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle yol kısa süre trafiğe kapandı. Kazaya karışan otomobillerin çekiciyle götürülmesinin ardından ulaşım normale döndü.

Haber- kamera: Mesut MADAN/BURDUR,