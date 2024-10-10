Burdur'da Trafik Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika
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Burdur'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Burdur\'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Burdur'da otomobilin traktöre çarpması sonucu 5 üniversite öğrencisi yaralandı. Durumları iyi.

10.10.2024 10:18
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BURDUR'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin önce traktör römorkuna, ardından da bariyerlere çarptığı kazada 5 üniversite öğrencisi yaralandı.

Dün saat 18.00 sıralarında Antalya- Burdur kara yolunun Kurna rampalarında meydana gelen kazada, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrencisi Beyza P. (22) yönetimindeki 07 MRG 76 plakalı otomobil Burdur yönüne seyir halindeyken aynı yöne giden Şeref A. yönetimindeki 15 ACE 457 plakalı traktörün römorkuna çarptı. Kontrolden çıkan otomobil önce yolun sağındaki sonra da ortadaki bariyere çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Traktör sürücüsünün yara almadığı kazada otomobil sürücüsü Beyza P. ile araçta bulunan üniversite öğrencileri Rukiye K. (22), Taşkın D. (22), Berkay K. (23) ve Zeynep A. (20) yaralandı. Ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Otomobil çekiciyle bulunduğu yerden alınarak otoparka çekildi.

Kaynak: DHA

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