Burdur Kent Ormanı'nda 'Bu Orman Benim' projesi kapsamında temizlik yapıldı

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"Bu Orman Benim" projesi çerçevesinde Burdur Kent Ormanı'nda temizlik yapıldı

BURDUR - Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tüm ülkede eş zamanlı olarak düzenlenen "Bu Orman Benim" projesi çerçevesinde Burdur kent ormanında protokol, gaziler, öğrenciler, kurum personelleri, emniyet ve jandarma personellerinin katılımıyla temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ülke genelinde eş zamanlı olarak "Bu Orman Benim" etkinliği düzenledi. Burdur'daki etkinlikte Burdur- Fethiye Karayolu üzeri Burdur Gölü karşısında bulunan Kent Ormanında düzenlendi. Burdur Valisi Türker Öksüz, protokol üyeleri, gaziler, kurum personelleri, öğrenciler ve emniyet ile jandarma personellerinin katıldığı program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Burdur Orman İşletme Müdürü Sefa Karataş'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla devam eden program daha sonra katılımcıların doğaya atılan cam, şişe, plastik, kağıt ve benzeri evsel atıkların toplanması ile devam etti. Ormanda bulunan ve kuruyan ağaçların alt dallarının da budaması orman işçilerince yapıldı. Burdur Valisi Türker Öksüz orman işçilerinin budama çalışmalarında yardımcı oldu.

Programda konuşan Burdur Orman İşletme Müdürü Sefa Karataş, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin de etkisiyle orman yangınlarının oluşma riski her geçen gün daha da arttığını belirterek, dünyada olduğu gibi ülkemizde de artan orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarımızda öncelikli stratejinin yangın öncesi alınması gereken önleyici tedbirler olduğunu söyledi.