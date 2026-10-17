Burdur Kurna Kavşağı'nda otomobil devrildi, sürücü yaşamını yitirdi, 4 yaralı var - Son Dakika
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Burdur Kurna Kavşağı'nda otomobil devrildi, sürücü yaşamını yitirdi, 4 yaralı var

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Burdur Kurna Kavşağı\'nda otomobil devrildi, sürücü yaşamını yitirdi, 4 yaralı var
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Burdur-Antalya kara yolu Kurna Kavşağı'nda bariyere çarparak devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine kaldırılırken sürücünün cesedi incelemelerin ardından morga götürüldü.

Burdur'da otomobilin bariyere çarparak devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Süleyman K. (49) idaresindeki 43 AAY 003 plakalı otomobil, Burdur- Antalya kara yolu Kurna Kavşağı'nda yol kenarındaki bariyere çarparak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Süleyman K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan Fatma S, Zeynep S, Rabia K. ve Emel K. ise ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Süleyman K'nin cesedi, incelemelerin ardından morga götürüldü.

Kaynak: AA
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