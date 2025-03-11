Burdur'un Köyünde İftar Dayanışması - Son Dakika
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Burdur'un Köyünde İftar Dayanışması

Uylupınar Köyü'nde 10 yıldır sürdürülen iftar programında 250-300 kişiye yemek ikram ediliyor.

11.03.2025 23:00
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Burdur'da köy halkının imece usulü iftar dayanışması

Gölhisar'ın Uylupınar Köyü'nde geleneksel iftar sofraları 10 yıldır devam ediyor

Köylülerin imece usulü dayanışması ve hayırseverlerin desteğiyle gerçekleştirilen iftar sofralarında, günlük 250-300 kişiye yemek ikram ediliyor.

BURDUR - Burdur'un Gölhisar ilçesine bağlı Uylupınar köyünde 10 yıldır aralıksız sürdürülen geleneksel iftar programı, bu yıl da Ramazan boyunca devam ediyor. Erken saatlerde başlayan hazırlıklarda, özenle yemekler pişirilerek iftara yetiştiriliyor. Köylülerin imece usulü dayanışması ve hayırseverlerin desteğiyle gerçekleştirilen iftar sofralarında, günlük 250-300 kişiye yemek ikram ediliyor.

İftar sofraları imece usulü kuruluyor.

Uylupınar Köyü'nde yaklaşık 10 yıldır sürdürülen iftar programı, köy halkının dayanışmasıyla yaşatılıyor. Her akşam köy camisinin avlusunda toplanan köylüler, birlikte iftar sofralarını kurarak gelen misafirlere yemek ikramında bulunuyor. Köy dışında gelen misafirlerin de ağırlandığı iftar programında, köydeki hasta ve yaşlıların yemekleri evlerine ulaştırılıyor. Erken saatlerde hazırlıklara başlayan köy halkı, her gün yüzlerce kişiye yemek sunmanın mutluluğunu yaşıyor.

Muhtar Kırlı: "Ramazan'ın bereketini hep birlikte yaşıyoruz"

Uylupınar Köyü Muhtarı Mehmet Kırlı, iftar sofralarının on yıldır aralıksız devam ettiğini belirterek; "Yaklaşık 10 yıldır köyümüzde geleneksel iftar sofralarını kuruyoruz. Mübarek Ramazan ayında köy halkıyla bir arada iftar yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çevre köylerden ve ilçe merkezinden gelen misafirlerimizi ağırlamak ise bizler için ayrı bir onur kaynağı oluyor. Günlük yaklaşık 250-300 kişilik iftar soframız var. Dileyen herkes köyümüze gelerek bu paylaşım ve dayanışma ortamına katılabilir. Bu vesileyle bu güzel birlikteliğe katkı sunan tüm köy halkımıza ve hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Allah tutulan oruçlarımızı kabul eylesin." dedi.

İftar sofralarının mutfağında büyük emek var

İftar yemeklerini hazırlayan 30 yıllık aşçı Şakir Özdemir, yemeklerin hazırlanma sürecine dair bilgi vererek, "Her akşam iftar yemeği hazırlıyoruz. Çalışmalara bir gün önceden saat 14.00 gibi başlıyoruz ve iftar saatine kadar yemekleri yetiştiriyoruz. Menüyü köy halkıyla birlikte oluşturuyoruz, herkes elinden geleni yaparak bu geleneği sürdürüyor" şeklinde konuştu.

Aşçı Özdemir'in yardımcısı ve eşi Saime Özdemir ise, "Eşim ve kızımla birlikte her gün Uylupınar Köyü'nde iftar yemeklerini hazırlıyoruz. Bu geleneği yaşatmaya devam ediyoruz. 29 gün boyunca buradayız ve herkesi bu sofralara davet ediyoruz" sözlerini sarf etti.

İftardan sonra çay servisi

İftar programında gönüllü olarak çay servisi yapan Nail Özcan ise, "Uylupınar Köyü'nde çaycılık yapıyorum ancak iftar programı için gönüllü olarak hizmet veriyorum. Saat 16.00 itibarıyla çayı demlemeye başlıyorum ve iftardan sonra yaklaşık 400-500 kişilik çay servisi yapıyorum" dedi.

İftar programına ilçe merkezinden ailesiyle birlikte katılan Önder Karcı da, köylülerin gerçekleştirdiği bu anlamlı organizasyona her yıl katıldıklarını belirterek, "Bu güzel dayanışmaya destek veriyoruz. Tüm yakınlarımızı da buraya davet ediyoruz. Muhtarımıza ve köy halkına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

İftar programı köy halkının dayanışmasıyla sürüyor

İftar organizasyonunun yürütülmesinde önemli rol üstlenen Uylupınar Köyü'nden Yüksel Cenk ise, "Köyümüzde yaklaşık 250-300 kişilik iftar programını organize etmek için çalışıyoruz. Hayırseverlerin destekleriyle bu güzel geleneği yaşatıyoruz ve yıllardır sürdürüyoruz" dedi.

Öte yandan, iftardan sonra demlenen çaylar köyün gençleri ve çocukları tarafından misafirlere ikram edilirken, el birliğiyle kurulan iftar sofraları yine imece usulü toplanıyor.

Kaynak: İHA

Gölhisar, Burdur, İftar, Son Dakika

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