Burhan'dan AB'ye HDK Uyarısı

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PORT Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, Avrupa Birliği'ne (AB) ülkedeki savaşı bitirmek için "gücünü ve nüfuzunu Hızlı Destek Kuvvetlerine (HDK) destek verenlere karşı kullanması çağrısı yaptı.

Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Burhan, ülkenin doğusundaki Port Sudan şehrinde bulunan ofisinde AB'nin Afrika Boynuzu ve Kızıldeniz Özel Temsilcisi Annette Weber'i kabul etti.

Görüşmeye katılan Sudan'ın Brüksel Büyükelçisi Abdulbaki Hamdan Kebir, yaptığı açıklamada, görüşmede, "Sudan'daki mevcut krizin ve terörist milislerin, sivillere karşı işlediği ihlallerin ele alındığını" söyledi.

Kebir, Burhan'ın, Sudanlıların HDK'yi (siyasi) sahnede kabul etmeyeceğini ve onların Cidde'de imzalanan anlaşma çerçevesinde vatandaşların evlerini ve sivil yerleri boşaltması gerektiğini kaydettiğini aktardı.

Burhan, "AB Sudan'daki savaşı durdurmak için çalışmak istiyorsa, gücünü ve nüfuzunu HDK'yi destekleyenlere karşı kullanmalı." dedi.

Egemenlik Konseyi Başkanı ayrıca, HDK'ye dışarıdan destek gelmeye devam ettiği sürece savaşın süreceğine dikkati çekti.

AB'nin Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi Weber ise Burhan ile "objektif ve dürüst" görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.

AB'nin Sudan'da yaşananları yakından takip ettiğini vurgulayan Weber, "Avrupalılar, savaş nedeniyle yerinden edilen Sudanlıların evlerine dönerek hayatlarını normal şekilde yaşamalarını istiyor." ifadelerini kullandı.

Weber, AB'nin insani yardımların ulaştırılması, öğrencilerin eğitimlerine devam etmesi ve hastanelerin yeniden hizmete girmesi için savaşın sonlandırılmasını desteklediğinin altını çizdi.

Sudan'daki savaş

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ve bir zamanlar ona bağlı olan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında askeri reform ve entegrasyon gibi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle çatışmalar yaşanıyor.

Bu savaşın bitirilmesi için başlatılan tüm çözüm girişimleri sonuçsuz kaldı.

Birleşmiş Milletlere göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Savaşın başladığı Nisan 2023'ten bu yana ülkeden ayrılanların sayısı 3 milyonu geçti, 11 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edildi, 25 milyondan fazla kişi de insani yardıma muhtaç durumda bulunuyor.