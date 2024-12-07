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Eski Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanvekili ve Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Burhan Üstün hayatını kaybetti.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Üstün, bir süredir tedavi gördüğü başkentteki hastanede vefat etti.

Üstün için yarın 11.00'de AYM'de tören düzenlenecek, Ahmet Hamdi Akseki Camisinde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılınacak. Üstün'ün cenazesi, Bağlum Mezarlığı'na defnedilecek.

Üstün'ün öz geçmişi

Burhan Üstün, 1956'da Polatlı'da doğdu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1979'da mezun oldu.

Ankara hakim adayı olarak mesleğe başlayan Üstün sırasıyla Sivas, Kozan, Çıldır, Oğuzeli, Pazarcık, Taşköprü, Sincan ve Ankara hakimliği görevlerinde bulundu. Üstün, 2003'te Yargıtay üyeliğine, 2010'da ise AYM üyeliğine seçildi.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca 10 Nisan 2015'te Yüksek Mahkemenin başkanvekilliğine seçilen Üstün, bu görevinin sona ermesinin ardından 23 Temmuz 2020'de Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına seçildi. Üstün, emekli olduğu 10 Ocak 2021'e kadar bu görevini sürdürdü.