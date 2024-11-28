Burhaniye’de 8 Eylül Stadı’nın Bakım ve Onarımı Devam Ediyor - Son Dakika
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Burhaniye’de 8 Eylül Stadı’nın Bakım ve Onarımı Devam Ediyor

Burhaniye’de 8 Eylül Stadı’nın Bakım ve Onarımı Devam Ediyor

Burhaniye Belediyesi ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın iş birliğiyle 8 Eylül Stadı'nda yapılan bakım ve onarım çalışmaları, ligin ikinci yarısının ilk maçına yetiştirilmek üzere hızla ilerliyor. Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, çalışmaları yerinde inceledi.

28.11.2024 16:39  Güncelleme: 17:44
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(BALIKESİR)- Burhaniye Belediyesi ve Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle 8 Eylül Stadı'nda başlatılan bakım ve onarım çalışmalarının ligin ikinci yarısının ilk maçına yetiştirilmesi planlanıyor. Bu kapsamda, stadın çim zemini yenilenerek çeşitli alanlarda düzenlemeler yapılıyor.

Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Belediye Meclis Üyesi ve Belediyespor Futbol Şube Başkanı Osman Akkoç ile birlikte stattaki çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Deveciler, "Burası Burhaniyeli sporseverler için çok değerli bir yer. Sporcularımıza ve sporseverlere daha iyi bir ortam sunmak için çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. 8 Eylül Stadı, yalnızca maçların oynandığı bir alan değil, aynı zamanda sporun birleştirici gücünü hissettiren önemli bir yer. 4 sezon sonra yeniden burada aynı heyecanı yaşayacağız. Stadımızı, ligin ikinci yarısındaki ilk maç olan Edremitspor karşılaşmasına yetiştirebilmek için yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Hemşehrilerimiz ve sporcularımız için hayırlı olsun" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Burhaniye’de 8 Eylül Stadı’nın Bakım ve Onarımı Devam Ediyor - Son Dakika

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