(BALIKESİR) - Burhaniye Kent Konseyi Afet Riski ve Kriz Yönetimi Çalışma Grubu, AFAD iş birliğiyle "AFAD Eğitici Eğitimi Gönüllüsü Programı" düzenliyor.
Burhaniye'de afetlere karşı bilinçli ve eğitimli gönüllüler yetiştirmek amacıyla yaşama geçirilecek program kapsamında AFAD uzmanları tarafından katılımcılara eğitim verilecek. Programa başvurular, 17-24 Mart 2025 tarihleri arasında alınacak.
Programa katılmak isteyen vatandaşlar, Burhaniye Belediyesi Halk Masası'na başvuruda bulunabilecek ve 0532 218 25 75 numaralı telefondan ilgililere ulaşabilecek.
Son Dakika › Güncel › Burhaniye'de AFAD Eğitici Eğitimi Gönüllüsü Programı Başlıyor - Son Dakika
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