Burhaniye\'de Ölü Yunus Bulundu

Balıkesir'in Burhaniye ilçesi sahilinde ölü yunus bulundu.

Kırsal Pelitköy Mahallesi sahilinde annesi ve babasıyla piknik yapan Ali Ulaş Günaltay, kumsalda hareketsiz yatan bir yunus fark etti.

Bunun üzerine Sahil Güvenlik Kuzey Saha Bot Komutanlığı ve Burhaniye Tarım ve Orman Müdürlüğüne bilgi verildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, ölü yunus üzerinde inceleme yaptı.

Ölüm nedeni belirlenemeyen yunus, Burhaniye Belediyesi ekiplerince bulunduğu yerden kaldırıldı.