BURKENT'te Yeni Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BURKENT'te çalışan personeli ilgilendiren toplu iş sözleşmesi, BURKENT Genel Müdürü İnan Keser ve Yol-İş Sendikası Bursa 2 No'lu Şube Başkanı Durmuş Şen arasında imzalandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kurumda ve bağlı şirketlerde görevli personelin maaş ve özlük haklarında iyileştirmeler yapmaya devam ediyor. BURKENT bünyesinde çalışan 33 personeli ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde de uzlaşma sağlandı.

Anlaşmanın ardından BURKENT Genel Müdürü İnan Keser ve Yol-İş Sendikası Bursa 2 No'lu Şube Başkanı Durmuş Şen tarafından toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Taraflar arasında sağlanan mutabakatla çalışanların hak ve menfaatlerinin korunduğunu söyleyen BURKENT Genel Müdürü İnan Keser, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in emekçilerin haklarını çok önemsediği, bu doğrultuda görüşmelerin yürütüldüğünü anlattı. Sözleşmenin, emeğe ve alın terine verilen değerin somut bir göstergesi olduğunu belirten Keser, anlaşmanın her iki taraf için hayırlı olmasını diledi.

Sözleşmenin tüm çalışanlara ve kurumlara hayırlı olmasını temenni eden Yol-İş Sendikası Bursa 2 No'lu Şube Başkanı Durmuş Şen, iş barışını, verimliliği ve kurumsal bağlılığı artırmayı hedeflediklerini belirterek üyelerinin haklarını korumaya ve geliştirmeye devam edeceklerini dile getirdi.