Büro Memur-Sen, 3600 ek gösterge ve servislerin kaldırılmasına tepki gösterdi

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Geç de olsa \'Bozkurt\' tartışmasına Özel de dahil oldu

(ANKARA) - Büro Memur-Sen, 3600 ek gösterge ile toplu sözleşme ikramiyelerinin verilmesi talebi ve servislerin kaldırılmasına tepki göstermek için Abdi İpekçi Parkı'nda açıklama yaptı. Sendika Genel Başkanı Yusuf Yazgan, "Hazirandan itibaren dezenflasyon süreci başlayacaktı. Biz bunu göremedik. Emekliler göremedi, asgari ücretliler göremedi, işçiler göremedi ama TÜİK görmüş" dedi.

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, geçen hafta açıkladıkları eylem takviminin ardından servislerinin kaldırılması, 3600 ek gösterge talepleri ve iptal edilen toplu sözleşme ikramiyeleri nedeniyle basın açıklaması yaptı. Yazgan, talepleri gerçekleştirilmezse 24 Temmuz'da Bolu'dan Ankara'ya yürüyeceklerini dile getirdi.

Yazgan, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon sonuçları hakkında "Bu enflasyon kime göre, neye göre düşüş sürecine girdi? İktidarın hesaplarına göre, hazirandan itibaren dezenflasyon süreci başlayacaktı. Biz bunu göremedik. Emekliler göremedi, asgari ücretliler göremedi, işçiler göremedi ama TÜİK görmüş" dedi.

SGK'nın 1 Temmuz'dan tibaren servis hizmetinin sona ermesiyle 27 bine yakın kamu görevlisinin servis hakkının elinden alındığını belirten Yazgan, "Servislerin kaldırılmasıyla engelli kamu görevlilerimiz daha büyük bir mağduriyet yaşamaktadır. Engellilerimizin çalışma hayatına dahil edilmesi ve hayatlarını kolaylaştırmak için büyük mücadelelerle elde ettiğimiz servis kazanımının bu şekilde heba edilmesi, engelli çalışanlarımıza bir engel daha çıkarmaktır" dedi.

Yazgan, 3600 ek gösterge konusunun 7. Dönem toplu sözleşmede "1. dereceye yükselmiş kamu görevlilerinin 3600 ek göstergeden yararlanması hususunda yetkili konfederasyon olarak Memur-Sen'le ortak çalışma yapılması" ifadesinin yer alması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından sözünün verilmesine rağmen hala hiçbir çalışma başlatılmadığını belirtti.

CHP'nin başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi'ne tarafından iptal edilen toplu sözleşme ikramiyesi hakkında da Yazgan şu sözleri söyledi:

"2024 bütçesinde karşılığı bulunan toplu sözleşme ikramiyesinin ödenmesinin önünde sadece yasal düzenleme engeli bulunmaktadır. İptal sonrası Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın 'kamu görevlilerinin kazanılmış haklarını kimseye yedirmeyecekleri' beyanları neticesinde en kısa zamanda çözüme kavuşması beklentimizken, ilk torba yasada yer almadığını görmek derin bir hayal kırıklığına neden olmuştur"

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Büro Memur-Sen üyeleri ise şunları söyledi:

Meral Sontoprak: "Bugün burada bulunmamızın amacı; kamuda kaldırılan servislerin geri veilmesi, söz verilen 3 bin 600 göstergenin tüm memurlara birden verilmesi. Aylar önce kesilen toplu sözleşme ikramiyemizin ivedilikle geri verilmesi için buradayız. Sendikamızın destekleriyle eylemimizi yapacağız. Açıklanan enflasyon oranından kimse memnun değil. Memurun maaşları artık tamamen erimiş durumda. Hiç kimse geçinemiyor maalesef. Açıklanan enflasyon oranları; markete pazara baktığımızda gerçeği yansıtmıyor. Yapılacak olan zamlar çok yetersiz"

Yelda Çelik: "Bugün burada bulunmamızın temel amacı, 3 bin 600 ek göstergenin verilmesi. Cumhurbaşkanımız da bunun verilmesi kararında basında açıklamalar yapmıştı. Bir de kamuda bazı kurumlarda şiddet var. Sağlıkta, eğitimde. Bunların düzeltilmesini istiyoruz. Bu konuda hızlı bir şeklide yasa çıkarılmasını istiyoruz. ve maaş zamlarıyla ilgili buradayız. Temmuz zammının hiçbir şekilde memurları tatmin etmeyeceğini düşünüyoruz. Çünkü hayat daha çok pahalandı. Bizim maaşlarımız eridi. İşçinin altında kalıyoruz. Bunu da ayrıca iletmek istiyoruz. Onların toplu sözleşmelerinde mesaisi var. Memurun bir tek mesaisi dahi yok, çıplak maaşımız kaldı"

"Pazar enflasyonuyla, TÜİK rakamları asla birbiriyle örtüşmemekte"

Büro Memur-Sen Emniyet Şube Başkanı Şenol Ağırman: "Burada bulunmamızın amacı, kamu görevlilerinin mali ve özlük haklarını hükümete duyurmaktır. Açıkça görülüyor ki kamu görevlileri emeklisi ve fiilen görevde bulunan memurlarımız, enflasyonun altında ezilmekte, geçim derdi yaşamakta. Bunu hep birlikte görüyoruz. Tüm şehirlerde kira fiyatları, neredeyse memur maaşlarının yarısından fazlasını geçmiş bulunmakta. Örnek verecek olursak şu an ortalama bir kira 20 bin liraya yaklaştı. En düşük memur maaşı şu an 32 bin TL. Zamdan sonra 40 bin TL olacak. Yüzde 25 sınırı kaldırıldığından, kiralar 30-35 bin TL'yi görecek gibi görünüyor. Bu şartlarda memurun, memur emeklisinin daha doğrusu tüm emekçinin, işçinin, memurun hayatını idame ettirmesi, yaşam şartlarını koruması imkansız gibi görünüyor. Hükümete buradan sesleniyoruz. Sayın genel başkanımızın da talepleri doğrultusunda memurların, memur emeklilerin, tüm işçilerin taleplerini karşılaması ve insanca yaşanır bir ücret, adil bir yaşam ortamı sunulmasını talep ediyoruz.

Pazar enflasyonuyla, TÜİK rakamları asla birbiriyle örtüşmemektedir. Esas enflasyon çarşı pazardadır, mutfaktadır. Ne kadar maaş alırsan al, temeli tüketim maddelerinin bedelleri her geçen gün artmakta. Bu da doğal olarak aldığın paranın bir değerinin kalmadığını ifade etmektedir. Devlet kendi açıklamış olduğu rakamlarda bile enflasyon oranlarını tutturamadığına, açıklamış olduğu kısa, orta, uzun vadedeki plan programlarından enflasyon rakamlarının da öngörülemediğini görmekteyiz. Zaten kamu görevlilerinin en büyük sorunu, yaşamış olduğu enflasyona karşı zam almış olması. O da zaten hiçbir şekilde kabul edilemez. Bizler enflasyonu yaşıyoruz, sonra üzerine zam geliyor. Bu da zaten verilen zamla açıklanan enflasyonun doğru olmadığını göstermekte. Mutlu insan, mutlu toplum demektir. Şu an kamu emeklileri, kamu işçileri, kamu görevlileri mutsuz"

Selim Akdağ: "SGK kurumunda çalışıyorum. Herkesin bildiği üzere SGK personellerinin servisleri kaldırılınca biz de mağdurlardan biri olduk. Ortopedik engelli olarak gün içinde sabah biraz daha erken kalkacak şekilde otobüse biniyoruz. Otobüs sırası bekliyoruz. Belli bir mesafeyi yürüyüp tekrar işe gelmeye çalışıyoruz. Ulaşım gerçekten bizi sıkıntıya soktu. Yetkililerin bu konuyla ilgilenmesini istiyoruz. Erken kalkmak, ayakta beklemek ve otobüsün kalabalıklığı içerisinde hareket sıkıntısı var. Kışın, yağışlı günlerde kaygan zeminde ne yapacağız bilmiyoruz.

Açıklanan enflasyon haziran 1.64, küçük bir rakam gibi görünüyor ama genel maaşlara yansıması, çok memnun etmedi. Alacağımız yüzde 20 bile olmamış"