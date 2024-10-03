Bursa Aile Platformu'ndan LGBT Tepkisi

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Bursa Aile Platformu, LGBT propagandası yapıldığı iddia edilen "Bursa Sinema Günleri"ndeki etkinlikten dolayı organizasyonu düzenleyen Büyükşehir Belediyesi yönetimine tepki gösterdi.

Platformdan, Atatürk Stadyumu Kütüphanesi önündeki alanda 27 Eylül'de gerçekleştirilen film gösterimi ve söyleşi programına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, çocukların, anne ve babaların ailece bulunduğu etkinlikte LGBT propagandası içerikli gösterim ve söylemlerde bulunulduğu öne sürüldü.

Cinsiyetsizlik propagandasını yayanlar ve destekleyenlerin, etkinlikteki çocukların psikolojisini zedelemekte hiçbir beis görmediği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bireysel hak ve özgürlükler maskesi arkasına gizlenen LGBT propaganda ve dayatmasının Bursa'da, evlatlarımızın psikolojik iyi oluşları ve ruhsal durumları hiçe sayılarak ailelere dayatılması, insanlık olarak ne denli büyük bir tehditle karşı karşıya olduğumuzu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bursa Sinema Günleri'nde yapılan propaganda, bu yangının evlatlarımızı çalmak için artık kapımıza dayandığını apaçık göstermektedir. Bu yangın kapımıza dayandığında, bizleri siyasi görüşümüze, inancımıza, yaşam tarzımıza göre ayırt etmeksizin evlatlarımızı çalmakta ve aileleri yok etmektedir. Evlatlarımızı ve ailemizi korumak için daha neyi bekliyoruz?

Çocuklara yapılan yasa dışı sözde cinsiyet değişikliği ameliyatlarını, çizgi filmlere ve çocuk kitaplarına yerleştirilmiş LGBT propagandasını ve ailelerin sosyal etkinliklerinde bile cinsiyetsizlik propagandası yapılmasını artık ülkemizde de görüyoruz. Bursa Aile Platformu olarak, aile kurumunu, fıtratı, insan biyolojisini, toplumun bütüncül refahını ve ahlak felsefelerini, kamu güvenliğini, toplum sağlığını ve her şeyden önemlisi masum çocuklarımızı hedef alan bu kirli propagandaya karşı tüm demokratik haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızı bildiriyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesine hizmet etmekle görevli oldukları toplum sağlığı ve refahı için bu kirli propagandanın destekçiliğini yapmamaları konusunda uyarıyoruz. Dün gökkuşağımızı çalanlar, bugün çocuklarımızı çalamayacaklar."