Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey: "Bursa'yı Bütüncül Bir Anlayışla Planlıyoruz"

17.02.2026 10:57  Güncelleme: 12:02
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Başkan Bozbey Burada" projesi kapsamında Nilüfer'in 30 Ağustos Zafer Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Devam eden yatırım ve projelere ilişkin vatandaşlara bilgi veren Bozbey, "Bursa’yı bütüncül bir anlayışla planlıyoruz. Önceliğimiz elbette altyapı. Ardından yol çalışmalarını ve diğer tesisleri yaşama geçirmeyi düşünüyoruz" dedi.

Vatandaşların talep ve önerilerini dinlemek, sorunları yerinde tespit edip hızlı çözümler üretmek amacıyla başlatılan "Başkan Bozbey Burada" projesinin son durağı Nilüfer ilçesi oldu. Bozbey, ilçeye yaptığı ziyarette gün boyunca toplumun tüm kesimleriyle bir araya geldi.

Bozbey'in ilk olarak Nilüfer Kaymakamı Murat Süzen'e yaptığı ziyarette, ilçenin ihtiyaçları ele alınırken ortak çözümler üzerine görüşme gerçekleştirildi. Daha sonra Belediye Başkanı Şadi Özdemir ile bir araya gelen Bozbey, Nilüfer ilçesinin önceliklerini, yerel yönetimler arası iş birliğini ve ortak projeleri değerlendirdi.

Program kapsamında Nilüfer ilçesindeki muhtarlarla da buluşan Bozbey, iletilen talepler doğrultusunda sokakların, caddelerin ve mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde dinledi. Nilüfer Ziraat Odası'nı, Nilüfer Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'ni ve Bursa Beşevler Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi'ni de ziyaret eden Bozbey; üreticilerin ve esnafın talep ve önerilerini dinleyerek hayata geçirilecek projeleri anlattı.

Bozbey, ziyaretlerin ardından 30 Ağustos Zafer Mahallesi'nde vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Alanda bulunan Sağlık Otobüsü vatandaşların muayenesini ücretsiz yaparken, iş arayanlar da Bursa İş Ofisi standında forum doldurma imkanı buldu.

Beş ana caddede yoğun çalışma

Bozbey, "Başkan Bozbey Burada" projesiyle makamda değil, dinlemek, konuşmak ve birlikte çözüm üretmek için mahallelerde olduklarını söyledi. Nilüfer'de 4 dönem 20 yıl boyunca hizmet etmenin onurunu yaşadıklarını belirten Bozbey, bölgenin eksikliklerini ve nasıl geliştiğini yakından takip eden biri olduğunu vurguladı. 30 Ağustos Zafer Mahallesi'nin yeni gelişen bir bölge olduğunu, altyapı ve üstyapıyla ilgili programları vatandaşlar birebir paylaşacaklarını anlatan Bozbey, muhtarlar aracılığıyla tüm talep ve önerileri aldıklarını dile getirdi. Kanalizasyon, yağmur suyu ve suyla ilgili çalışmalar devam ederken imar yollarının açılması, tretuvar ve asfaltlama işlemlerinin de sürdüğünü söyleyen Bozbey, bölgedeki beş ana caddede Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yoğun çalışma yürüttüğünü dile getirdi.

Bölgedeki en önemli sorunlardan birinin de okul eksikliği olduğunu aktaran Bozbey, konuyla ilgili çözüm önerilerini de Kaymakam Süzen'e ilettiklerini söyledi. Okul yapım sürecine katkı sağlamak istediklerini söyleyen Bozbey, sağlık ocağı, sosyal ve kültürel alanlarla ilgili taleplerin farkında olduklarını anlattı. Mera bölgesi denen alanda son aşamaya geldiklerini paylaşan Bozbey, "Bursa'yı bütüncül bir anlayışla planlıyoruz. Önceliğimiz elbette altyapı. Ardından yol çalışmalarını ve diğer tesisleri yaşama geçirmeyi düşünüyoruz. Öte yandan raylı sistem 4 durak buraya geliyor. Uzatılması mümkün olacak" diye konuştu.

"İşlenmiş suyla bahçeleri sulamayalım"

BursaRay'la ilgili 100 araçlık depo sahası çalışmalarının başladığını hatırlatan Bozbey, otobüs ve tramvay gibi ulaşım sistemleriyle ilgili planlamanın da sürdüğünü sözlerine ekledi. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğundaki ana arterlerde ekiplerin aralıksız çalıştığını dile getiren Bozbey, milletin parasını en iyi, en ekonomik ve en değerli şekilde kullanmak için mücadele ettiklerini belirtti. Su konusuna da değinen Bozbey, "Bugün itibarıyla Doğancı ve Nilüfer barajlarının ortalaması yüzde 50'ye ancak yaklaştı. Çınarcık Barajı'nın da 100 bin metreküplük su temin ediyoruz. Bursa'daki su kesintilerinin ve su fiyatlarındaki durumun müsebbibi geçmiş yönetimdir. Biz düzenleme yapmak istedik. İlk kalem 18 metreküptü. Günlük kullanım 525 bin metreküptü. Halkımızın tasarrufuyla günlük su tüketimini 430 bin metreküplere kadar düşürdük. İşlenmiş suyla bahçeleri sulamayalım" ifadelerini kullandı.

Çınarcık Barajı'yla ilgili sürece ilişkin bilgi veren Bozbey, göreve geldikleri ilk günlerde BUSKİ'nin kendilerine anlatıldığı gibi olmadığını zamanla anladıklarını söyledi. Sadece geçen yıl BUSKİ'ye Büyükşehir Belediyesi'nin 1 milyar civarında para aktardığını hatırlatan Bozbey, daha önceden alınmış kredilerin ödenmesi, rutin işlerin yapılması ve yatırımlar için BUSKİ'nin bir gelirinin de olması gerektiğini anlattı. Bu amaçla su tüketiminde kademelendirme yaptıklarını, fiyatta düzenlemeye gidildiğini belirten Bozbey, ilçe belediyelerinin bu süreçte katı atık bedelleriyle ilgili talepte bulunduğunu da hatırlattı.

"Arıtma tesislerinin kapasiteleri yetersiz"

Kendisinin Özlüceli olduğunu aktaran Bozbey, Batı Arıtma Tesisi'nin Özlüce'de, hatta dedesinin arazilerinin de olduğu yerde bulunduğunu vurguladı. Özlüce'nin kanalizasyonunun Ayvalıdere'ye aktığını 2025'in Ekim ayında öğrendiğini açıklayan Bozbey, "20 yıl Nilüfer'de belediye başkanlığı yaptım. Bana biri deseydi, 'Ya git oradan' derdim. Öğrenince şok oldum. Hatta 'Yanlıştır. Bir daha bakın' dedim. Düşünün 300 metreyi bağlamamışlar. Çöp süzüntü suyu Nilüfer Çayı'na akıyordu. Onu da biz çözdük. Hala Ovaakça ve Görükle'nin bir kısmı Nilüfer Çayı'na akıyor. Arıtma tesislerinin kapasiteleri yetersiz. Bunları ya bilmiyorlar, ya dikkat etmiyorlar, ya da umursamıyorlar. Ne dereleri, ne insanları umursuyorlar. Yazıktır, günahtır. Bunların hepsinin üstesinden geleceğiz. Hepsini çözeceğiz" dedi.

"Bursalılara hizmet etmek bizim için aşktır"

İlerleyen günlerde iki yılda tasarruftan kurumların ne kazandığını da ortaya koyacağını söyleyen Bozbey, "En az 4-5 milyar lira kazandılar. Hesabını çıkaracağız. Arkadaşlarımız denetim mekanizmasını tam anlamıyla yaparak süreci yönetiyor. Bundan kazanıyoruz. Yatırımları da bunlarla yapıyoruz. Göreve geldikten sonra birçok çalışma yaptık. Ancak biz açılış yapma taraftarı değiliz. Halkımız kullanıyor. Bizler, hemşehrilerimizi düşünüyoruz. Kurduğumuz yönetim sistemi hem Büyükşehir Belediyesi'nde hem kurumlarımızda önemli bir noktaya geldi. Tüm Türkiye'ye de örnek olacaktır. Bursalıları çok seviyoruz. Bursalılara hizmet etmek bizim için aşktır" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

