Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Altyapı ve Üstyapı Hizmetlerine Bilimsel Yatırım

(BURSA)- Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından altyapı ve üstyapı projelerinin teknik standartlara uygun halde yürütülebilmesi için hayata geçirilen "BUSKİ Yapı Zemin Asfalt Deney Laboratuvarı", düzenlenen törenle hizmete açıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Altyapı projelerinin kalitesi, uygulamadaki teknik yeterliliğin yanı sıra kullanılan malzemenin ve işçiliğin bilimsel testlerle doğrulanmasıyla mümkün olacaktır. Bu yatırım, kentimizin teknik kapasitesinin geliştirilmesi açısından stratejik bir adımdır" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ Genel Müdürlüğü'nün çalışmalarıyla önemli bir yatırımı kente kazandırdı. Altyapı projelerindeki kalitenin, uygulamadaki yeterliliğin, kullanılan malzemelerin ve işçiliğin bilimsel testlerle doğrulanması amacıyla hayata geçirilen "BUSKİ Yapı Zemin Asfalt Deney Laboratuvarı", düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Batı Arıtma Tesisi arazisi üzerinde 253 metrekarelik alana kurulan laboratuvarda, zemin testleri, asfalt (bitüm) analizleri, beton, parke ve bordür deneyleri yapılabilecek. BUSKİ'nin kent genelinde yürüttüğü su, kanalizasyon, yağmur suyu hatları, içme suyu şebekeleri, yol ve asfalt çalışmaları, laboratuvardan çıkan test sonuçlarıyla çok daha sağlıklı ilerleyecek.

Açılış törenine, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, BUSKİ Genel Müdürü Ercihan Şubaşıoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Altunsoy, Mehmet Emin Direkçi ve Mehmet Tözün Bingöl, belediye ve BUSKİ yöneticileri ile muhtarlar katıldı.

"Kentimizin teknik kapasitesinin geliştirilmesi açısından stratejik bir adımdır"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, BUSKİ Genel Müdürlüğü'nün çalışmalarıyla önemli bir yatırımı daha kente kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Yeni ekipmanların yanında atıl ve çürümeye terk edilmiş olan teknik parçaların da değerlendirildiğini belirten Bozbey, tesisin altyapı projelerinde bilimsel doğrulamanın, kalite kontrol süreçlerinin ve teknik standartlara uygunluğun teminatı olarak planladığını ifade etti.

Bursa'ya hizmet ederken asla günü kurtarmayı hedeflemediklerini, her zaman Bursa'nın yarınlarını güçlendirmeyi amaçladıklarını dile getiren Bozbey, "Altyapıdan üstyapıya, kentin her noktasına dokunmak, ancak sağlam temellerle mümkün olur. Bu anlayışla Batı Arıtma Tesisi arazisi üzerinde 253 metrekarelik alana kurduğumuz laboratuvarımızda cihaz yerleşimleri optimize edilmiştir. Cihazların deney prosedürleri ve çalışma prensipleri oluşturulmuştur. Çalışma arkadaşlarımız, deneylerin uygulanması ve sonuçlarının analizi konusunda yetkin hale getirilmiştir. Altyapı projelerinin kalitesi, uygulamadaki teknik yeterliliğin yanı sıra kullanılan malzemenin ve işçiliğin bilimsel testlerle doğrulanmasıyla mümkün olacaktır. Bu yatırım, kentimizin teknik kapasitesinin geliştirilmesi açısından stratejik bir adımdır" dedi.

"Kaynaklarımızı daha verimli kullanacağız"

Tesiste, zemin testlerinin, asfalt (bitüm) analizlerinin, beton, parke ve bordür deneylerinin yapılabileceğini anlatan Bozbey, BUSKİ'nin su, kanalizasyon, yağmur suyu hatlarının, içme suyu şebekelerinin, yol ve asfalt çalışmalarının laboratuvardan çıkan test sonuçlarıyla çok daha sağlıklı ilerleyeceğini söyledi. Atılan bu adımla artık daha güçlü bir teknik desteğe sahip olduklarını belirten Bozbey, "Bu da demek oluyor ki, vatandaşımıza sunduğumuz hizmetin kalitesi artacak. En önemlisi, kaynaklarımızı daha verimli kullanacağız. Bu tesis, ilerleyen aşamalarda talep edilmesi halinde ilçe belediyerimize, özel sektöre ve bireysel başvurulara da hizmet verebilecek bir şekilde tasarlanmıştır" ifadelerini kullandı.

"Altyapı sorunlarına kalıcı çözümler üretmiş olduk"

Kentin dört bir yanında çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini ifade eden Başkan Bozbey, bir yandan altyapı eksiklerini giderdiklerini, diğer yandan su ve yol projelerinde standartları yükselttiklerini dile getirdi. Son 1 yılda 394 kilometre içmesuyu hattını tamamladıklarını anlatan Bozbey, "113 kilometre kanalizasyon hattı ve 34 kilometre yağmursuyu hattı yaptık. 22 yeni depo ve 4 yeni sulama göleti inşa ettik. İlçelerimizde sulama göleti çalışmalarımız devam ediyor. 2 yeni içmesuyu arıtma tesisini hizmete aldık. 110 milyon liralık yatırımla BUSKİ araç filomuzu yeniledik. Mustafakemalpaşa, İnegöl ve Gemlik'te yapılan çalışmalarla altyapı sorunlarına kalıcı çözümler üretmiş olduk. İnegöl'deki altyapının kanserojen maddeleri tetiklediğini biliyoruz. Bu hatların değişmesi, İnegöllülerin sağlığı açısından da önemli. Bu yüzden çalışmalara hız veriyoruz. Kendilerine yıllarca asbestli borulardan su içirenleri de sorgulamalarını istiyorum. Biz asbestli borudan su içilmesini engelleyeceğiz. İnegöllüler de sağlıklı suya kavuşmuş olacak" diye konuştu.

"BUSKİ olarak gerçekleştirdiğimiz ve planladığımız birçok yatırım var"

İlerleyen günlerde başta Çınarcık Barajı isale hattı olmak üzere birçok önemli müjdeyi kamuoyuyla paylaşacaklarını açıklaya Başkan Bozbey, Çınarcık Barajı'ndaki çalışmaların daha kısa sürede bitirilmesi için her türlü gayreti gösterdiklerini vurguladı. "Gönül isterdi ki 2011'de başlayan süreç DSİ tarafından bitirilip belediyeye teslim edilseydi" diyen Bozbey, "Nedenini ve niçinini sorguladığımız bu yöntemi doğru bulmuyoruz. DSİ tarafından yapılması gereken hat, şu anda Euro bazındaki krediyle BUSKİ tarafından yapılıyor. BUSKİ'nin borcu bu yüzden katlanarak artıyor. Bizler çözüm odaklı insanlarız. Bunu da çözeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Biz olduğumuz sürece BUSKİ, ayakları üzerinde duran, koşan bir kurum haline gelecektir. BUSKİ olarak gerçekleştirdiğimiz ve planladığımız birçok yatırım var. Daha donanımlı, daha güçlü, daha hızlı olacağımız yeni bir döneme girmiş bulunuyoruz. Laboratuvarın kurulmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bursamıza hayırlı olsun" dedi.

Konuşmaların ardından "BUSKİ Yapı Zemin Asfalt Deney Laboratuvarı" hizmete açıldı. Başkan Bozbey ve beraberindeki heyet daha sonra laboratuvarı ve arıtma tesisini gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.