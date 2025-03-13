Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Çiftçilere Destek

(BURSA) - Kırsal kalkınmayı sağlamak amacıyla yatırımlarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa İli Hayvancılığı Geliştirme Birliği (HAGEL) aracılığıyla Mustafakemalpaşa ilçesindeki üreticilere lastik tekerlekli merdane, salça makinesi ve ceviz ayıklama makine bandı desteğinde bulundu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, çiftçinin üretim maliyetinin düşmesi ve kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla fidan ve tohum temininden sulama borusu üretimine, ekipman desteğinden ürünlerin satış ve pazarlamasına kadar her alanda üreticiye destek olmaya devam ediyor. Son olarak Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve HAGEL aracılığıyla Mustafakemalpaşa ilçesindeki çiftçilere, lastik tekerlekli merdane, salça makinesi ve ceviz ayıklama makine bandı teslim edildi.

Tarım ekipmanlarının teslim törenine, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, HAGEL yöneticileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Başkan Bozbey, çiftçiyi gülümseten desteklere bir yenisini daha eklediklerini söyledi. Tarımda çalışanlar ve hayvancılıkla uğraşanlar için destekleri sürdüreceklerini belirten Bozbey, "Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Mustafakemalpaşa Belediyesi olarak ilçenin sorunlarını biliyoruz. Muhtarlarımızın ve vatandaşlarımızın taleplerini de dikkate alarak çalışmalarımızı ihtiyaçlar doğrultusunda yapıyoruz. Dönemin sonunda Mustafakemalpaşa'da yapılmamış birçok hizmeti yerine getirerek herkesi gülümseteceğiz. Çiftçimize verdiğimiz destekler inşallah hem üretimi artıracak hem de gelirlerin artmasını sağlayacaktır" diye konuştu.

CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ve Mustafakemalpaşa Belediyesi'nin üretimi destekleyen ve toplumsal kalkınmayı sağlayacak önemli çalışmalar yaptığını belirterek, Başkan Bozbey'e ve Şükrü Erdem'e teşekkür etti.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem, sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden birini daha uygulamanın sevincini yaşadıklarını belirterek, desteklerinden dolayı Bozbey'e teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Bozbey ve protokol üyeleri tarafından 16 mahalle muhtarına makine ve ekipmanlar teslim edildi.