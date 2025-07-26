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Bursa Çevre Yolu Yetersiz Kalıyor

Bursa Çevre Yolu Yetersiz Kalıyor
26.07.2025 15:50
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Bakan Uraloğlu, Bursa Çevre Yolu'nun yetersiz olduğunu, Kuzey Çevre Otoyolu projesinin devam ettiğini açıkladı.

'BURSA ÇEVRE YOLU ARTIK YETERLİ DEĞİL'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Doğancı Tüneli'nin açılışının ardından 'Raylı Sistemler-Hızlı Tren Koordinasyon Toplantısı'na katılmak için yapımı devam eden Bursa Hızlı Tren Gar Binası'na geçti. Burada, çalışmalara ilişkin bilgi alan Bakan Uraloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada devam eden projeleri takip edeceğini söyledi. Devam eden yaklaşık 18 projeleri bulunduğunu belirten Bakan Uraloğlu, "Yine burada Bursa'da yakından takip edilen, gündem olan bir başka önemli kara yolu projesi de İstanbul-Bursa- İzmir Otoyolu'ndaki Bursa Çevre Yolu, artık yeterli değil. Oradaki günlük trafik sayıları 100 binleri geçmiş durumda. Dolayısıyla orada Kuzey Çevre Otoyolu projemizi devam ettiriyoruz. Proje çalışmalarına başlamıştık. Bir aksilik olmazsa projesini önümüzdeki sene bu zamanlarda bitirmiş olacağız ve ardından yapım sürecini başlatacağız. Dolayısıyla transit trafiğin büyük bir bölümünü, özellikle İstanbul-İzmir istikametindeki trafiğin bir bölümünü ve Ankara'dan gelen trafiğin de belli bir noktadan alarak inşallah halihazırdaki Çevre Yolu'nu, otoyol geçişini daha çok iç trafiğin kullanmasına imkan sağlamış olacağız" dedi.

'106 KİLOMETRELİK YHT İNŞAAT ÇALIŞMALARINI BİTİRİP TESTLERE BAŞLIYORUZ'

Yüksek Hızlı Tren Garı'nda, yetkililerden teknik bilgileri aldıklarını söyleyen Bakan Uraloğlu, "Hem metro ve hafif raylı sistemle hem de yüksek hızlı trenle ilgili süreçleri yakından takip ediyoruz. Bizim daha önce yaptığımız açıklamada, 2026 yılının ilk çeyreğinde bulunduğumuz yere kadar yaklaşık 106 kilometrelik bölümün inşaat çalışmalarını bitirerek, artık test süreçlerine, elektro-mekanik ve sinyalizasyon gibi çalışmalara başlamaktı. Geçtiğimiz süre içerisinde de bu program çerçevesinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yani biz öncelikle 2026 yılının bu aylarında buranın hizmete açılmasıyla ilgili bir noktaya gelmiş olacağız ve bunu hizmete sunma gayreti içerisinde olacağız ki bir aksilik de gözükmüyor. Yani 2026'nın ortalarında biz burayı bitirmiş olacağız. Devamını inşallah 2028 yılı olarak elbette orada koruma alanları, tüneller vesaireler var, onları da takip ediyoruz. Önemli bir aksilik olmazsa 2028 yılı da orası için hedefimizdir" diye konuştu.

'EMEK YHT GAR İSTASYONU ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYORUZ'

Gazetecilere yaptığı açıklamada, Bursa için hafif raylı sistem ile ilgili gerekli tespitleri yaptıklarının altını çizen Bakan Uraloğlu, "Bizim Bursa Uludağ Üniversitesi ile depo sahası arasında yaklaşık 1200 metrelik bir alan vardı. Burayı projeye sonradan ilave ettik. Bunu üniversite ile depo arasında bağlantıyı sağlamış oldu. Yine aynı şekilde devam eden Emek- Şehir Hastanesi arasındaki yaklaşık 4 bin 900 metrelik hatta da çalışmalar devam ediyoruz. Buradaki çalışmaları da inşallah 2026 sonuna kadar bitirmeyi istiyoruz. Ama bu hafif raylı sistem ve metronun bulunduğumuz Yüksek Hızlı Tren Gar İstasyonu'na kadar olan bölümü, yine yılın ilk yarısında veya ortalarında bitirerek bu entegrasyonu sağlamış olacağız. Yine burada bir kara yolu ve bağlantısını da araçlarıyla kullanacak olan vatandaşlarımız için Karayolları Genel Müdürlüğümüz ve Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğümüz ile planladık. İnşallah onun yapı sürecini de önümüzdeki günlerde başlamış olacağız" ifadelerini kullandı.

'BBB'NİN PROJEYİ YAPIP BİZE TESLİM ETMESİNİ BEKLİYORUZ'

Bursa Uludağ Üniversitesi ile Görükle arasındaki metro bağlantı hattıyla ilgili de açıklama yapan Bakan Uraloğlu, "Burada bir başka çözmemiz ve yapmamız gereken konu, üniversite ile Görükle arasındaki yaklaşık 5,5 kilometrelik bir bağlantının yapılmasıdır. Burada biz geçmişte Bursa Büyükşehir Belediyesi ile bunu ortaklaşa ya da iş birliği ile yapma konusunda mutabık kalmıştık. Şimdi burada biz Büyükşehir Belediyesi'nde bu 5,5 kilometrelik raylı sistemin projesinin yapılarak bize teslim edilmesini, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'ne teslim edilmesini bekliyoruz. Çünkü protokolün gereği buydu. Biz de yapımını zaten üstlenmiştik. Yapımla ilgili çalışmalarımızı biz planladık. Ama proje bitecek ki biz onlara başlayabilelim. Dolayısıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden beklentimiz budur. Arkadaşlarımız kendileriyle görüşme halinde. Ne kadar hızlandırırsalar, Bursa'ya bu hizmeti o kadar kısa zamanda kavuşturmuş oluruz. Dolayısıyla biz Bursa'da, ulaşımın her noktasında elbette kara yolu, demir yolu, yüksek hızlı tren hattı, hafif raylı sistem ve metro karmasıyla beraber projelerimizi yakından takip ediyoruz. İnşallah bu projeleri, sizlere söylediğimiz tarih dilimlerinde bitirerek Bursa'mızın hizmetine açmış oluruz" diye konuştu.

Mehmet İNAN-Yiğithan HÜYÜK/BURSA,

Kaynak: DHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Politika, Ulaşım, trafik, Güncel, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa Çevre Yolu Yetersiz Kalıyor - Son Dakika

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