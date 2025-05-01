Bursa'da 1 Mayıs coşkusu yaşandı

BURSA - Dünyanın birçok yerinde kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Bursa'da da coşku ile kutlandı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde eski stadyum önünde toplanan binlerce işçi, öğrenci, sendikalı, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve siyasi partiler Darmstad Caddesi'nden Kent Meydanı'na sloganlarla ve pankartlarla yürüyüşe geçti. 1 Mayıs'ın kutlanacağı alanda polis geniş güvenlik önlemleri alarak, pankart ve dövizleri tek tek kontrol etti. Kanunlara aykırı olan pankartlar alana alınmadı. Alanda işçiler halaylar çekerek 1 Mayıs'ı kutladı. Sloganlarla ise hükümete taleplerini dile getirdi.