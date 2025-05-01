Bursa\'da 1 Mayıs Coşkusu

BURSA'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yürüyüş ve 'Moğollar' grubunun konseriyle kutlandı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, TMMOB, DİSK, KESK, TTB, Eğitim-Sen, Türk Tabipler Birliği Bursa Tabip Odası ve CHP İl Örgütü'nün düzenlediği yürüyüşle kutlandı. Millet Bahçesi'nden Kent Meydanı'na doğru yapılan yürüyüşe Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yanı sıra CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Kayıhan Pala, Orhan Sarıbal ve Hasan Öztürk ile ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Eski Atatürk Stadyumu önünde toplanan vatandaşlar, ellerinde taşıdıkları pankart ve dövizlerle emek, adalet ve eşitlik taleplerini hep bir ağızdan dile getirdi. Yürüyüş boyunca sloganlar atan vatandaşlar, davul ve zurna eşliğinde halaylar çekerek renkli görüntüler oluşturdu.

Bayram havasında gerçekleşen yürüyüş, Kent Meydanı'ndaki Moğollar grubunun konseriyle son buldu.