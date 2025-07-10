Bursa'da 11 İşletme Mühürlendi - Son Dakika
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Bursa'da 11 İşletme Mühürlendi

Bursa\'da 11 İşletme Mühürlendi
10.07.2025 18:13
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Arap Şükrü Sokağı'ndaki 11 işletme, cam bölme ve tenteler nedeniyle mühürlendi. Tepkiler sürüyor.

BURSA'nın, tarihi ve eğlence hayatıyla özdeşleşen Arap Şükrü Sokağı'nda, geçmiş dönem belediye başkanı tarafından yaptırılan cam bölme ve tenteler nedeniyle, 11 işletme Osmangazi Belediyesi tarafından mühürlendi.

Osmangazi ilçesi Kuruçeşme Mahallesi'nde bulunan, şehir fethedildiğinde Musevi vatandaşlar yaşadığı için 'Yahudilik' adıyla anılan ve 1992 yılından bu yana turizm amaçlı bir eğlence sokağı olarak hizmet veren Arap Şükrü Sokağı'ndaki işletmeciler, dükkanlarını açmak için geldiğinde kapılarındaki mühürle karşılaştı. Geçmiş dönem belediye başkanı tarafından cam bölmeler ve tentelerle birbirinden ayrılarak düzenlenen işletmelerin, mevcut belediye yönetimi tarafından 'yer işgali' kapsamında değerlendirilmesi üzerine, cam bölme ve tentelerle ilgili yıkım kararı çıktı. Belediye ekipleri, sokakta yapılan denetimlerin ardından söz konusu 11 işletme için mühürleme işlemi uyguladı.

'TENTELERİN KALDIRILMASI İÇİN ZORLAMA YAPILIYOR'

Ellerine yıkım kararıyla ilgili bir tebligat ulaşmadığını söyleyerek, karara tepki gösteren İşletme sahiplerinden Barış Güvenç (50), "Uyuyorken buradan birkaç arkadaşımız sayesinde, sokağın Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlendiğini duyduk ve acele şekilde sokağa geldik. Eski Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar tarafından yapılan tenteler ve 2,5 metre yol boşluğu verilip, kendilerinin çizmiş olduğu cam alanların kaldırılması ve zorla yaptırmış oldukları tentelerin sökülmesi ile ilgili bir tutanak tutulmuş. Biz zamanında bu tenteleri kendi imkanlarımızla yaptırdık. Zaten zarardayız bir de bunların şimdi kaldırılması ile ilgili zorlama yapılıyor. Dükkanlara bir yazı asıldı, bir tebligat gelmedi. Muhatap bulamıyoruz. ve bu konuya şu an çözüm bulamıyoruz. Sabah dükkanımıza geldik dükkanlarımız mühürlendi. Osmangazi Belediyesi neden bunu yaptı bilmiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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