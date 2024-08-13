Bursa'da 3 Katlı Binada 3 Kamyon Çöp Çıkarıldı - Son Dakika
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Bursa'da 3 Katlı Binada 3 Kamyon Çöp Çıkarıldı

Bursa\'da 3 Katlı Binada 3 Kamyon Çöp Çıkarıldı

Bursa'da komşuların kötü kokular nedeniyle şikayet ettiği 3 katlı binada belediye temizlik ekipleri tarafından yapılan çalışmada 3 kamyon çöp çıkarıldı.

13.08.2024 19:50
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BURSA'da, komşuların kötü kokular gelmesi nedeniyle şikayet ettiği 3 katlı binada belediye temizlik ekipleri tarafından yapılan temizlik çalışmasında 3 kamyon çöp çıkartıldı.

Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi Akdere Sokakta bulunan bir evde 3 katlı binadan yayılan kötü kokular nedeniyle mahalle sakinleri şikayetçi oldu. İhbar sonrası adrese belediye ekipleri geldi. Savcılık izni ile binaya giren ekipler, kapıyı açtıklarında dağ gibi çöp ile karşılaştı. Ekiplerin 4 saat yaptığı çalışmadan binadan 3 kamyon çöp çıkarıldı. Binadaki temizlik çalışmalarının devam edeceği ve ardından ilaçlama yapılacağı bildirildi.

Kaynak: DHA

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