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Orhangazi'de 3 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Orhangazi'de 3 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki evlerinde fenalaşmasının ardından hastaneye kaldırılan 3 yaşındaki çocuğun vücudunda darp izlerine rastlanması nedeniyle soruşturma başlatıldı. Çocuğun annesi ve babası ifade verirken, evlerinde inceleme yapıldı.

Orhangazi\'de 3 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı
25.01.2024 - 15:27,
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Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki evlerinde fenalaşmasının ardından kaldırıldığı hastanede kurtarılamayan 3 yaşındaki çocuğun vücudunda darp izlerine rastlanması nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Tekke Mahallesi Tekke Cami Sokak'ta Ahmet ve Yüsra A. çiftinin 3 yaşındaki oğulları Yasir A'nın fenalaştığı bilgisi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

İlk müdahalesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cesedi, otopsi için hastanenin morguna konuldu.

Vücudunda darp izlerine rastlanması nedeniyle çocuğun şüpheli ölümüne ilişkin Cumhuriyet Savcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında polis tarafından annesi ve babasının ifadeleri alındı.

Ayrıca, kağıt toplayarak geçimlerini sağlayan çiftin evinde ekipler tarafından inceleme yapıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Orhangazi'de 3 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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