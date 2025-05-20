Bursa\'da 9 Kaçak Göçmen Yakalandı

BURSA'da polisin bir araçta yaptığı aramada 2'si çocuk, 9 kaçak göçmen yakalandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, saat 06.00 sıralarında İstanbul- İzmir Otoyolu Bursa Kuzey gişelerinde İstanbul'dan gelen bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada sürücü ile birlikte 2'si çocuk, 2'si kadın, toplam 9 yabancı uyruklu yakalandı.

Araç sürücüsü T.İ.M.A.'nın ikamet izin ihlali yaptığı, yasal kalış hakkının bulunmadığı, yurt dışı çıkış yasağı olduğu ve 2024 yılında Ankara'da 'Göçmen kaçakçılığı' suçundan hakkında işlem yapıldığı tespit edildi. Kaçak göçmenler, İstanbul'dan Bursa'ya gelmek için sürücüyle 40 bin TL karşılığında anlaştıklarını söyledi. Göçmenler, ifadelerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Göçmen taşımada kullanılan araca el konulup, yediemin otoparkına çekildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü T.İ.M.A. ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.