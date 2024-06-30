Bursa\'da Anız Yangını Ormana Sıçradı

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BURSA'da anız yangını, Bursa Uludağ Üniversitesi kampüsünün de içinde olduğu ormana sıçradı. Yangın bölgesinden yükselen dumanlar kentin birçok noktasından görülürken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Yolçatı Mahallesi'nde anızların yakıldığı alanda çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Hayvan çiftliklerinin de bulunduğu bölgeden yükselen dumanlar kentin birçok noktasından görülürken, ihbarla bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler Bursa Uludağ Üniversitesi kampüsünün de içinde olduğu ormana sıçrarken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.