Bursa\'da Apartman Çatısında Yangın

BURSA'da, 7 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında çatı zarar gördü.
Yıldırım ilçesi Bağlaraltı Mahallesi'ndeki bulunan 7 katlı apartmanın çatısında saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören komşuların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın, itfaiye ekipleri tarafından 1 saatte söndürüldü.
Apartmanın çatısının zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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