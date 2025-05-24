Bursa'da Apartman Yangını: Kedi Kurtarıldı

BURSA'da, 8 katlı apartmanın çatı katındaki dairede çıkan yangın, itfaiyeciler tarafından söndürüldü. Yangında dairede mahsur kalan kediyi, itfaiyeci Melisa Kılıç kurtardı.Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi Barboros Caddesi'ndeki 8 katlı apartmanın çatı katındaki dairede, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören komşuların ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiyecilerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangına müdahale eden itfaiye ekibinde görevli itfaiye eri Melisa Kılıç, o sırada dairede bulunan kediyi kurtarıp apartmanın bahçesine indirdi. Kediyi gören komşular, itfaiyeciyi tebrik etti. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK/BURSA,