Bursa'da Arı Yetiştiriciliği Paneli Düzenlendi - Son Dakika
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Bursa'da Arı Yetiştiriciliği Paneli Düzenlendi

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Arı Yetiştiricileri Birliği iş birliğiyle düzenlenen 'Arı Yetiştiriciliği ve Sağlığı' panelinde, arıcılığın önemine vurgu yapıldı ve üreticilere ekipman desteği verildi.

15.02.2025 15:11  Güncelleme: 16:05
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(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Arı Yetiştiricileri Birliği iş birliğiyle sürdürülebilir arıcılık hedefiyle "Arı Yetiştiriciliği ve Sağlığı" paneli düzenlendi. Arıcılığın çok kıymetli bir iş olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Büyükşehir Belediyesi olarak bugün üreticilere 400 civarında ekipman desteği verdik. Arıcılığı geliştirmek istiyoruz" dedi.

Bursa'da kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla fidan ve tohum temininden sulama borusu üretimine, ekipman desteğinden ürünlerin satış ve pazarlamasına kadar her alanda çiftçilere katkı sunan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de sürdürülebilir arıcılık hedefiyle "Arı Yetiştiriciliği ve Sağlığı" paneli düzenledi.

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Bursa Arı Yetiştiricileri Birliği iş birliğiyle Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde yapılan panele, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yanı sıra Bursa Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Umut Buğra Kavas, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Direkçi, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Ayhan Sarsıcı ve birlik üyeleri katıldı.

Başkan Bozbey, bilim insanlarını üreticilerle buluşturarak arıcılığın daha iyi seviyeye gelmesini arzuladıklarını söyledi. Daha fazla üretim yapmak için bilim insanlarının verdiği bilgilerin önemli olduğunu belirten Başkan Bozbey, dünyanın sağlıklı bir şekilde yaşamasının arılara bağlı olduğunu dile getirdi. Arıların yok olması halinde yaşamın da tehlikeye girebileceğinin söylendiğini hatırlatan Başkan Bozbey, şöyle konuştu:

"Arıcılığı geliştirmek istiyoruz"

"Arıcıların yapmış olduğu iş, çok kıymetli bir iştir. Bazı noktalarda bal olmayan balların satıldığını ve insan sağlığıyla oynandığını duyuyoruz. Üreticilerin bu konuda hassas olması çocuklarımızın ve insanımızın sağlığına katkı sağlayacaktır. Satış konusunda bir sıkıntı varsa Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak destek olmaya hazırız. BESAŞ'ın satış ünitelerini yavaş yavaş Bursa ürünlerinin satıldığı tanzim satışa dönüştürüyoruz. Birlik ile protokol yaparak Bursalı arıcıların üretimine destek vermek istiyoruz. Hem üretim alanları hem de satışla ilgili sizlerin yanındayız. Büyükşehir Belediyesi olarak bugün üreticilere 400 civarında ekipman desteği verdik. Arıcılığı geliştirmek istiyoruz."

Bursa Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Umut Buğra Kavas da birliğin iki bine yakın aktif üyesi ile faaliyetlerine devam ettiğini söyledi. Arıcıların güncel sorunlarının çözümü amacıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte paneli düzenlediklerini belirten Kavas, son 20 yıldır insanlığın ve tabiatın varlığının arıcılıkla eşdeğer kılındığını sözlerine ekledi. Canlıların varlığını devam ettirmeleri açısından çok önemli olan arı neslinin devamı ve ülke ekonomisine katkının artırılması için desteklerin sürdürülmesi gerektiğini dile getiren Kavas, "Tarım ve Orman Bakanlığı ve Bursa Büyükşehir Belediyesi bizlere destek oluyor. Bizler de birlik olarak projeler geliştirip arıcılarımızın devlet desteği almasını sağlıyoruz. Projeler sayesinde 100' e yakın karavanı, 10.000'den fazla kovan ve arıcılık makine ekipmanlarını üreticilerimize kavuşturduk. Kurslar düzenlemeye devam edeceğiz. Katkısız, kalıntısız üretim için el ele verelim. Tüm arıcılarımıza sağlıklı ve bol kazanç dilerim" diye konuştu.

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Ayhan Sarsıcı, Mustafa Bozbey'in önderliğinde göreve geldikleri günden bu yana kırsala desteklerini artırarak sürdürdüklerini söyledi. Ülkenin en ücra köşelerinde arıcıların daima olduğunu anlatan Sarsıcı, arıcılıkla uğraşan üreticilere de katkı sunmaya devam edeceklerini vurguladı.

Açılış konuşmalarının ardından panel bölümüne geçildi. Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Aslı Özkırım ve Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü'nden Prof. Dr. Banu Yücel tarafından 'Arı sağlığı' ve 'Arı yetiştiriciliği' konularında katılımcılara bilgi verildi.

Programın sonunda Birlik Başkanı Umut Buğra Kavas tarafından Başkan Mustafa Bozbey'e günün anısına hediye verildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bursa'da Arı Yetiştiriciliği Paneli Düzenlendi - Son Dakika

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