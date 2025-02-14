Bursa\'da Berat Kandili Coşkusu

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Bursa'da Berat Kandili idrak edildi

BURSA - Bursalılar Ramazan ayının habercisi olarak kabul edilen Berat Kandili'nde camilere akın etti.

Berat Kandili dolayısıyla başta Ulu Cami olmak üzere il genelindeki camilerde program düzenlendi. Yatsı namazından sonra camilerde Kur'an-ı Kerim, ilahiler ve Mevlid-i Şerif okundu. Namaz sonrası yapılan dualarla birlikte camilerdeki etkinlikler son buldu.