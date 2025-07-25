Bursa'da BGC Başarı Ödülleri Töreni Gerçekleşti - Son Dakika
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Bursa'da BGC Başarı Ödülleri Töreni Gerçekleşti

Bursa\'da BGC Başarı Ödülleri Töreni Gerçekleşti
25.07.2025 00:49
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Bursa Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen geleneksel BGC Başarı Ödülleri Yarışması'nda, Demirören Haber Ajansı Bursa Bölge Müdürlüğü ekibi 5 ödül kazandı. Törende toplamda 16 başarı ve 13 mansiyon ödülü verildi. BGC Başkanı Nuri Kolaylı, basının sorunları ve genç gazetecilerin desteklenmesi üzerine konuştu.

BURSA'da Gazeteciler Cemiyeti tarafından geleneksel olarak organize edilen BGC Başarı Ödülleri Yarışmasında dereceye giren basın mensupları, düzenlenen törenle ödüllerini aldı. Jürinin değerlendirmesi sonucu Demirören Haber Ajansı Bursa Bölge Müdürlüğü'nde çalışan basın emekçileri de 5 ödüle layık görüldü.

Bursa Gazeteciler Cemiyeti tarafından geleneksel olarak organize edilen Başarı Ödülleri Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri, BGC Nilüfer Sahnesinde düzenlenen törenle verildi. Geniş bir katılımla gerçekleşen ödül töreninde 16 başarı, 13 mansiyon ödülü sahiplerini buldu. Demirören Haber Ajansı Bursa Bölge Müdürlüğü ekibi de 5 ödüle layık görüldü. Törene Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı'nın yanı sıra Bursa Vali Yardımcısı Salih Altun, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, gazeteciler ve davetliler katıldı.

71 BASIN EMEKÇİSİ, 114 ESER İLE YARIŞMAYA KATILDI

Ödül töreninde konuşan BGC Başkanı Nuri Kolaylı, basının sorunlarına ve çözüm önerileri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kolaylı, "Arka arkaya çok üzücü haberler aldık. Bir yandan birçok ilimizde ormanlarımız yanarken diğer yandan orman yangını söndürme çalışmaları sırasında alevlerin arasında kalan 10 kişi hayatını kaybetti. Ormanlarımızı korumak için canları pahasına mücadele veren şehitlerimize Allah'tan rahmet ailelerine ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Demokrasi kültürümüzün gelişmesi ve genç meslektaşlarımızın desteklenmesi hedefiyle düzenlediğimiz yarışmamıza bu yıl 71 meslektaşımız 114 eserle başvurdu. 2024 yılında yayınlanan eserlerin değerlendirildiği yarışmamızda jürimiz titiz bir çalışma yaptı ve başarı ile mansiyon ödüllerini belirledi. Yarışmamıza katılan tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyor, başarılı arkadaşlarımı kutluyorum." dedi.

DEMİRÖREN HABER AJANSI'NA 5 ÖDÜL

Jüri üyelerinin yaptığı değerlendirme sonucu Demirören Haber Ajansı Bursa Bölge Müdürlüğü'nde çalışan Esra Türker ve Mehmet İnan 'Ekonomi Haber' kategorisinde başarı, Barış Yılmaz 'Spor Fotoğrafı' kategorisinde başarı, Yavuz Yılmaz 'Televizyon Haber' kategorisinde başarı, Denizhan Tecik 'Televizyon Görüntü' kategorisinde mansiyon, Esra Türker ayrıca 'Televizyon Aktüel Haber' kategorisinde mansiyon ödülü kazandı.

2024 yılının başarılı gazetecilerine plaket ve ödüllerin sunulmasının ardından BGC Nilüfer Sahnesi fuar alanında organize edilen kokteylde Bursa protokolü ve medya mensupları bir araya geldi.

Kaynak: DHA

Bursa, Son Dakika

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