Bursa'da bir kadın, babasının mesleğini devralarak vinç operatörü oldu

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde 25 yaşındaki Ceren Çetinkaya, vinç operatörü babasının 10 yıl önce emekliye ayrıldığı fabrikada seneler sonra aynı görevi üstlendi.

Çocukluğundan bu yana beden eğitimi öğretmenliğini hayal eden ve Borusan Spor Kulübünde forma giyen voleybolcu Çetinkaya, Bursa'da çeşitli sektörlerde çalıştı.

Yaklaşık 1,5 yıl önce sosyal medyada, Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD), Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi ve Borusan Grup şirketlerinden Borçelik'in düzenlendiği "Bu İş Eşitlik İşi Projesi"ni gören Çetinkaya, arkadaşlarının da önerisiyle müracaat etti.

Çetinkaya, proje kapsamında kurs verilen birçok sektör arasında babasının da mesleği olan vinç operatörlüğünü seçerek, bir süre bu işin teorik ve pratik eğitimini aldı.

Eğitimleri başarıyla tamamlayan Çetinkaya, Gemlik'te babasının 2014'te emekli olduğu çelik fabrikasında vinç operatörü olarak göreve başladı.

Görevini 1,5 yıla yakın süredir başarıyla yapan, fabrikadaki 14'ü kadın 83 vinç operatöründen biri olan Ceren Çetinkaya, AA muhabirine, çocukluğunda hiç vinç operatörü olmayı hayal etmediğini ancak sosyal medyadaki proje duyurusunu görünce babasından bildiği mesleği yapabileceğini düşündüğünü söyledi.

Çevresinden "Vinç operatörü müsünüz, bu işi nasıl yapıyorsunuz?" gibi sorular yöneltildiğini belirten Çetinkaya, "Yapamayacağımız hiçbir şey yok. Bobinleri vinç taşıyor olabilir ama o koltuğa oturunca o kadar güç var ki elimde, sanki ben taşıyormuşum gibi hissediyorum. Kendimle o derece gurur duyuyorum, ayrıca şirket yetkililerine de kadınlara böyle bir fırsat sunduğu için çok teşekkür ediyorum." dedi.

Babasına sürpriz yaptı

Çetinkaya, babasının bıraktığı mesleği devraldığı için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

İş başvurusu yaptığında babasına haber vermediğini, sürpriz olmasını istediğini anlatan Çetinkaya, şöyle devam etti:

"Kabul edildikten sonra babam, 'Yapabilecek misin? Tamam sana güveniyorum ama 50 tonluk bir tavan vincinden bahsediyoruz' gibi şeyler söyledi. Yaptım, o da gurur duyuyor benimle. Ben de onunla gurur duyuyorum. Bu fabrikada bir iz bırakmış. Yani çok bambaşka bir duygu benim için. Ben küçükken fabrika gezisi düzenlenmişti. Babamın çalıştığı yeri 5-6 yaşlarındayken görmüştüm. Gerçekten zor olduğunu algılayabiliyorsunuz o zaman. Onun dışında hiç kendimi burada hayal etmemiştim ama 'İyi ki olmuş' diyorum. Çok memnunum işimden. Devamının gelmesini diliyorum."

Fabrika içinde rayla hareket eden tavan vincini kullanan Çetinkaya, kadınların her işin üstesinden geleceğine inandığını ifade ederek, iş arayan hemcinslerine vinç operatörlüğünü önerdi.

Kadınlara örnek olmaktan ayrıca mutluluk duyduğunu vurgulayan Çetinkaya, "Vardiya amirimiz de bizi her konuda destekliyor. Özellikle kadınlar fabrika içinde bir tık zorlanabilirler. Tabii ki süreç geçtikçe alışıyorsunuz ama vinç operatörlerinden sorumlu vardiya amirim Gökhan Yıldırım'a ve diğer tüm amirlerime teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Projenin yürütücülerinden BUİKAD Başkanı Şeyda Şençayır da Çetinkaya'nın mülakat, eğitim ve sınavlardan sonra mesleki yeterlilik belgesini alarak istihdam edildiği fabrikada işini hakkıyla yaptığını belirtti.

Sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli kadın çalışan sayısını artırarak istihdama katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade eden Şençayır, "Toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeterek projemize sayıyı daha da artırarak devam edeceğiz. Ceren bizi çok mutlu etti, meslek hayatına devam ediyor. Bizler de BUİKAD olarak bu işin parçası olduğumuz için çok mutluyuz." diye konuştu.