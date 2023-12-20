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Bursa'da Bir Kişi Evde Ölü Bulundu - Son Dakika
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Bursa'da Bir Kişi Evde Ölü Bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Turgutalp Mahallesi'nde bir kişi evinde ölü olarak bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli ölüm üzerine soruşturma başlatıldı.

Bursa\'da Bir Kişi Evde Ölü Bulundu
20.12.2023 - 20:55,
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

Turgutalp Mahallesi Yılmaz Sokağı'ndaki eve gelen arkadaşları, Ümit Yaşar T'nin (46) hareketsiz olduğunu gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, bu kişinin öldüğünü belirledi.

Ölümün şüpheli bulunması üzerine soruşturma başlatılırken, Ümit Yaşar T'nin cansız bedeni otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: AA
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Turgutalp, İnegöl, Bursa, Olaylar, Adli Tıp, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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