Bursa'da Çiftçilere Çilek Fidesi Dağıtımı - Son Dakika
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Bursa'da Çiftçilere Çilek Fidesi Dağıtımı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 147 üreticiye yüzde 60 hibeli 1 milyon 222 bin 500 adet çilek fidesi dağıttı. Başkan Mustafa Bozbey, çiftçiye destek vermenin geleceğe yapılan bir yatırım olduğunu vurguladı.

10.04.2025 13:08
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(BURSA)- Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentteki çilek üretiminin daha verimli hale getirilmesi amacıyla 147 üreticiye yüzde 60 hibeli 1 milyon 222 bin 500 adet çilek fidesi dağıttı. Çiftçinin yüzü güldüğünde Bursa'nın da yüzünün güleceğini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Çiftçimizin her zaman destekçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.

Büyükşehir Belediyesi, üreticileri desteklemeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Tarım Peyzaj A.Ş. ve Bursa İli Hayvancılığı Geliştirme Birliği (HAGEL) iş birliğiyle 147 çiftçiye, yüzde 60 hibeli 1 milyon 222 bin 500 adet çilek fidesi dağıtımı gerçekleştirildi. Hüdavendigar Kent Parkı'ndaki programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Direkçi, Tarım Peyzaj A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aydın Saldız, Tarım Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Sedat Akar, Büyükşehir Belediyesi, Tarım Peyzaj A.Ş. ve HAGEL yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının ve kooperatiflerin başkanları, Orhaneli, Büyükorhan, Keles, Osmangazi, İnegöl, Kestel ve Yıldırım ilçesinden üreticiler katıldı.

"Desteğin aslında geleceğimize yapılan bir yatırım olduğuna inanıyoruz"

Bursa'nın tarımına güç katacak bir çalışmayı daha hayata geçirdiklerini söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, 147 çiftçiye yüzde 60 hibeli 1 milyon 222 bin 500 adet çilek fidesi dağıtımı gerçekleştirdiklerini belirtti. Hibeli fide ve fidan dağıtımına gösterilen yoğun ilgi dolayısıyla bahar döneminde de ek olarak çilek fidesi dağıtımını programa aldıklarını açıklayan Bozbey, "Bu destek, üreticimizin alın terinin karşılığını alması, kırsalda yaşamın güçlenmesi ve Bursamızın bereketli topraklarının daha da değerlenmesi içindir. Çünkü biz, tarıma verilen her desteğin aslında geleceğimize yapılan bir yatırım olduğuna inanıyoruz. Ben de bir çiftçi çocuğuyum. Çiftçilikle ve hayvancılıkla uğraşan köylülerimizin ne kadar zahmetli çalıştığını biliyorum. Üreticinin alın terini bilen, nasıl yaşam sürdüğünü bilen biri olarak göreve geldiğimiz günden bu yana çiftçimize özel önem veriyoruz. Bu bereketli toprakları koruyan sizlersiniz. Onun için çiftçilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

"Tüm projelerimizde üreticimizin emeğini korumak en temel önceliğimiz"

Üreticilerin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdikleri projeleri Bursa'nın dört bir yanında hayata geçirdiklerini anlatan Başkan Bozbey, Mustafakemalpaşa'da atıl durumdaki tesisleri aktif hale getirerek damla sulama boru üretim tesisini hizmete açtıklarını hatırlattı. Sıvı gübre üretim tesisine de değinen Bozbey, 4 bin bidon sıvı gübrenin hazır durumda olduğunu dile getirdi. Çiftçinin yüzünü güldürmeyi amaçladıklarını söyleyen Bozbey, "Çiftçinin yüzü güldüğünde Bursa'nın da yüzü gülecek. Ayrıca projelerimizi çevreye duyarlı bir şekilde yapıyoruz. Damla sulama boru üretim tesisindeki her ürün geri dönüşümden elde ediliyor. Bir taraftan toprağımızı korurken, diğer taraftan çevremize sahip çıkıyoruz. Mobil toprak analiz cihazlarımızla çiftçilerimizin hizmetine sunuyoruz. Yaban mersininden aronyaya, kestaneden cevize kadar on binlerce fide ve fidanı çiftçilerimizle buluşturduk. Gemlik'te zeytine, Yenişehir'de Merinos yününe, dağ ilçelerimizde siyez buğdayı tohumuna sahip çıktık. Arpa ve flake desteğimizle de üreticimizin yanında olduk. Tüm projelerimizde üreticimizin emeğini korumak en temel önceliğimizdir. Bu anlayışla tarımda iz bırakan çalışmalar yapıyoruz. Bu yolda en büyük gücümüz çiftçilerimizdir" diye konuştu.

"Çiftçi üretirse, soframız bereketlenir"

Toprağı korumanın geleceğe sahip çıkmak demek olduğunu belirten Bozbey, toprağın değerini bilen çiftçilerin sorunlarının da kendi sorunları olduğunu ifade etti. Çiftçilerin üretimde zorluklar yaşadığını anlatan Bozbey, "Biz bu yola çıkarken sadece yöneten değil, birlikte üreten, birlikte paylaşan bir anlayışı hakim kılmak istedik. Geleceğe güvenle bakmak istiyorsak, üretimi desteklemek zorundayız. Çiftçi üretirse, soframız bereketlenir. Sofralar dolarsa halkımız mutlu olur, çocuklarımız sağlıklı büyür. Çiftçimizin her zaman destekçisi olmaya devam edeceğiz. Çiftçimiz üretirse, Bursamız gülümser. Herkese bereketli bir sezon ve bol kazançlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bursa'da Çiftçilere Çilek Fidesi Dağıtımı - Son Dakika

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