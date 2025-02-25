Bursa'da Çiftçilere Yulaf ve Aspir Tohumu Dağıtımı

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(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınma hedefleri doğrultusunda Bursa İli Hayvancılığı Geliştirme Birliği (HAGEL) ve Harmancık Belediyesi iş birliğiyle 200'den fazla üreticiye toplam 15 ton yulaf ve aspir tohumu dağıttı.

Bursa'da fidan ve tohum temininden sulama borusu üretimine, ekipman desteğinden ürünlerin satış ve pazarlamasına kadar her alanda çiftçilere katkı sunan Büyükşehir Belediyesi, son olarak Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, HAGEL, Harmancık Belediyesi ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle üreticilere aspir yulaf tohumu dağıttı. Proje kapsamında 148 üreticiye 10 ton sertifikalı yulaf tohumu, 60 üreticiye ise 5 ton aspir tohumu, yüzde 70 hibeli olarak teslim edildi.

Dağıtım törenine, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız, Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Ayhan Sarsıcı, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve üreticiler katıldı.

Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız, kırsal kalkınmanın sağlanması ve çiftçinin refah seviyesinin artırılması için desteklerin artarak devam edeceğini söyledi. Harmancık'ın çok özel bir bölge olduğunu belirten Saldız, "Dağıtılan yulaf ve aspir tohumlarının bereketli olmasını diliyorum. Bir ekelim, bin biçelim inşallah. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey, üreticiye çok önem veriyor. Hep birlikte Bursa'yı tarımın başkenti yapacağız. Tarım Peyzaj AŞ olarak bölgenin biçerdöver sıkıntısı varsa onu da gidereceğiz. Bol kazançlı, bereketli bir yıl diliyorum" diye konuştu.

Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan, üreticiye verecekleri desteklerin artarak devam edeceğini belirterek Bursa Büyükşehir Belediyesi ve HAGEL'e teşekkür etti.

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Ayhan Sarsıcı, kısa bir süre içerisinde ürünleri temin ederek Bursalı çiftçilere teslim ettiklerini dile getirerek, üreticiye hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından üreticilere yulaf ve aspir tohumları teslim edildi.