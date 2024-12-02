Bursa'nın Bağlarbaşı Mahallesi Sanayi Caddesi'nde otobüs durağının yakınında bekleyen Selma Tercan'a (46), birlikte yaşadığı Yücel Kömlek silahla ateş açtı. Zanlı daha sonra aynı silahla intihar etti.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 2 kişinin hayatlarını kaybettiği belirlendi. Cenazeler incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Bursa'da kadın cinayeti: İşe giderken 5 kurşunla öldürüldü - Son Dakika
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