Bursa'da kız çocuğunu taciz eden teşhirci her yerde aranıyor - Son Dakika
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Bursa'da kız çocuğunu taciz eden teşhirci her yerde aranıyor

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Bursa'da bir kişi, evinin penceresinden sokağa bakan bir kız çocuğunu cinsel organını teşhir ederek taciz etti. Olay güvenlik kamerasına yansıdı ve polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

23.10.2024 14:31
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Bursa'da bir kişi, evinin penceresinden sokağa bakan kız çocuğunu cinsel organını teşhir edip tacizde bulundu. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Olay, dün öğle saatlerinde Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Pencereden dışarı bakan kız çocuğunun evinin önüne yaklaşan kişi, cinsel organını teşhir ederek tacizde bulundu. O anlar, binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından polis, şüphelinin kimliğinin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.

Bursa\'da kız çocuğunu taciz eden teşhirci her yerde aranıyor
Kaynak: DHA

Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Polis, Bursa, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da kız çocuğunu taciz eden teşhirci her yerde aranıyor - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • barış özcan:
    Ordan asacaksın onu, ibreti alem için. Gaddar diye bir dizi vardı, tam öyle biri olacak ve bu tip durumlarda gereğini yapacak. 10 0 Yanıtla
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