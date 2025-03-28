Bursa'da Dolu Fidelere Zarar Verdi

Bursa'da dolu yağışı fidelere zarar verdi

BURSA - Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle bahçelerdeki fideler zarar gördü.

Bursa'da akşam saatlerinde etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi. Fındık büyüklüğünde yağan dolu ile dağ ilçelerinden biri olan Büyükorhan'da meyve ve sebze bahçeleri zarar gördü. Yağışın ardından etraftaki düzlükler adeta kar yağmış gibi beyaza büründü.