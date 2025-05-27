Bursa'da Eğitim Protokolü İmzalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bursa'da Eğitim Protokolü İmzalandı

27.05.2025 15:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mudanya Üniversitesi ve Cumhuriyet Başsavcılığı arasında protokol ile denetim altında yükümlülere eğitim verilecek.

BURSA Cumhuriyet Başsavcılığı ile Mudanya Üniversitesi arasında imzalanan protokol kapsamında, Denetimli Serbestlik personeline yükümlülerle çalışma yöntemleri konularında eğitim verilecek. Protokolle birlikte, denetim tedbiri altındaki yükümlüler için de eğitim ve iyileştirme çalışmalarına destek sağlanırken, üniversite öğrencilerine staj imkanı tanınacak.

Mudanya Üniversitesi'nde düzenlenen törene Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa Dede, Mudanya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Gıyasettin Bingöl, Mudanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Karip Mudanya Üniversitesi Genel Sekreteri Ali Mollasalih ve Bursa Denetimli Serbestlik Müdürü Cihat Çanak katıldı. Düzenlenen törende, imzalan protokol hakkında konuşan Başsavcı Ramazan Solmaz, "Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ile Bursa Mudanya Üniversitesi arasında imzalanan bu protokol ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personelinin yükümlülerle çalışma yöntemleri konularında Mudanya Üniversitesi Psikoloji Bölümü tarafından eğitimler verilecek. Ayrıca, Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne denetim tedbiri altındaki yükümlülere yönelik eğitim ve iyileştirme çalışmalarına destek verilmesi, Mudanya Üniversitesi Psikoloji Bölümü ve Çocuk Gelişimi Bölümü öğretim görevlileri ve öğrencileri tarafından geliştirilecek. Programlar Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün onayının alınmasından sonra Denetimli Serbestlik tedbiri altındaki çocuk yükümlülere yönelik eğitim ve iyileştirme çalışmalarında kullanılacaktır" dedi.

14 BİN 192 YÜKÜMLÜ YARARLANACAK

Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz konuşmasında, Mudanya Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerin Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde staj yapmalarına olanak sağlanmasının hedeflendiğini belirtirken, imzalanan protokol kapsamında bugün itibari ile 229 çocuk ve 13 bin 963 yetişkin olmak üzere toplam 14 bin 192 yükümlü belirtilen imkanlardan yararlanacağı açıklandı.

Törende söz alan Mudanya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Gıyasettin Bingöl, bu tür protokollerin Bursa'nın dinamikleri ve devletin üst kuruluşlarıyla yapılmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, imzalanan protokolün hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Haber- Kamera: Memet Can YEŞİLBAŞ (Bursa),

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Mudanya Üniversitesi, Yerel Haberler, Başsavcı, Politika, Güncel, Eğitim, Hukuk, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Eğitim Protokolü İmzalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evlilik vaadiyle 7 milyon TL’lik vurgun yapan İranlı adam kaçtı, annesi yakalandı Evlilik vaadiyle 7 milyon TL’lik vurgun yapan İranlı adam kaçtı, annesi yakalandı
Sakarya’da düğünde yedirilen tavuk pilav 22 kişiyi zehirledi Sakarya'da düğünde yedirilen tavuk pilav 22 kişiyi zehirledi
Juventus’ta kalacak mı Kenan Yıldız kararını verdi Juventus'ta kalacak mı? Kenan Yıldız kararını verdi
Kiracısını balta ve sopayla öldürüp, cesedi eşiyle kömürlüğe saklamış Kiracısını balta ve sopayla öldürüp, cesedi eşiyle kömürlüğe saklamış
İBB’ye yönelik 4. dalga operasyonda 36 kişi için tutuklama talebi İBB'ye yönelik 4. dalga operasyonda 36 kişi için tutuklama talebi
Osimhen öyle bir paylaşım yaptı ki ayrılığı neredeyse açıkladı Osimhen öyle bir paylaşım yaptı ki ayrılığı neredeyse açıkladı
77 yaşındaki adam kameralı gözlük ile sokaktaki kadınları kayda aldı 77 yaşındaki adam kameralı gözlük ile sokaktaki kadınları kayda aldı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya lideri Putin ile görüştü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya lideri Putin ile görüştü
Beşiktaş’ta transfer bitiyor Mahmudu Bajo takımından ayrıldığını açıkladı Beşiktaş'ta transfer bitiyor! Mahmudu Bajo takımından ayrıldığını açıkladı
Isparta ve Sinop’ta ormanlık alanlara girişler yasaklandı Isparta ve Sinop'ta ormanlık alanlara girişler yasaklandı
Dünyaca ünlü tenör Mario Frangoulis Türkiye’ye geliyor Dünyaca ünlü tenör Mario Frangoulis Türkiye'ye geliyor

15:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu malına el uzatmak en büyük günah
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu malına el uzatmak en büyük günah
15:00
Günlük kiralık daireye gizli kamera yerleştiren sapığın ifadesi inanılmaz
Günlük kiralık daireye gizli kamera yerleştiren sapığın ifadesi inanılmaz
14:26
MHP lideri Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı’nda konuşuyor: Yeni bir kardeşlik yüzyılı gelmektedir
MHP lideri Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nda konuşuyor: Yeni bir kardeşlik yüzyılı gelmektedir
13:25
Papara operasyonunda gözaltı sayısı 14’e yükseldi
Papara operasyonunda gözaltı sayısı 14'e yükseldi
13:18
İlhan Şeşen’e veda töreninde büyük talihsizlik
İlhan Şeşen'e veda töreninde büyük talihsizlik
22:02
FIFA’dan Süper Lig’de küme düşen Sivasspor’a 3 dönem transfer yasağı
FIFA'dan Süper Lig'de küme düşen Sivasspor'a 3 dönem transfer yasağı
21:53
Hatayspor’dan Fenerbahçe karşısında 4 gollü tarihi zafer
Hatayspor'dan Fenerbahçe karşısında 4 gollü tarihi zafer
21:21
Liverpool’un şampiyonluk kutlamalarında taraftarların arasına araç daldı
Liverpool'un şampiyonluk kutlamalarında taraftarların arasına araç daldı
21:02
Eski Çatalca Müftüsü’nün tehdidine Özel’den yanıt
Eski Çatalca Müftüsü'nün tehdidine Özel'den yanıt
21:00
Mersin’de tüm stat Ali Koç’u istifaya davet etti
Mersin'de tüm stat Ali Koç'u istifaya davet etti
20:51
Fenerbahçe Hatayspor karşısında bu sezon ilk kez kırmızı kart gördü
Fenerbahçe Hatayspor karşısında bu sezon ilk kez kırmızı kart gördü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2025 16:05:35. #7.13#
SON DAKİKA: Bursa'da Eğitim Protokolü İmzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.