Bursa\'da Eğitim Uçağı Düştü, İki Pilot Hayatını Kaybetti

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Bursa'da eğitim uçağının Yenişehir Havalimanı apron kısmına düşmesi sonucu iki pilot hayatını kaybetti.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, özel bir uçuş okuluna ait 2 kişilik eğitim uçağının düştüğü belirtildi.

Açıklamada, kazada 2 pilotun hayatını kaybettiği olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Kazada yaşamını yitiren pilotların Ünal Aster (61) ile Emir Gulal Nalcı (42) olduğu öğrenildi.

Yenişehir Kaymakamlığından yapılan açıklamada da Bursa Yenişehir Havalimanı'nda faaliyet gösteren bir uçuş okuluna ait eğitim uçağının saat 07.56'da eğitim yapmak üzere havalimanından kalkış yaptığı belirtildi.

Uçağın saat 08.15 sıralarında iniş yaptığı esnada pist bölgesine düşmek suretiyle kaza kırıma uğradığı bilgisi verilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Havalimanı kamera kayıtları üzerinden yapılan incelemede uçağın piste teker koyduğu, akabinde hızlı bir şekilde tekrar kalktığı ve sağ tarafa hızlı bir manevra yaptıktan sonra ikinci piste düşmek suretiyle kaza meydana gelmiştir. Bahse konu uçak içerisinde bulunan iki pilot kaza sonucu hayatlarını kaybetmiştir. Konuyla ilgili olarak adli ve idari tahkikat başlatılmıştır. Havalimanımız normal faaliyetlerine devam etmektedir."

Açıklamada, gerekli inceleme için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilme yapıldığı ve ilgili ekiplerin beklendiği kaydedildi.

Eğitim uçağının Yenişehir Havalimanı apron kısmına düşmesi sonucu iki pilotun hayatını kaybettiği kaza, güvenlik kamerasınca da görüntülendi.

"Beraber yürüdüğümüz yol arkadaşlarımızı maalesef kaybettik"

Fenix Uçuş Okulu Sorumlu Müdürü Önder Altunbaş, AA muhabirine, Yenişehir Devlet Hastanesi önünde yaptığı açıklamada, sevdikleri iki arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını ifade etti.

Uçağın, Yenişehir Havalimanı'ndan eğitim uçuşunu gerçekleştirmek amacıyla kalkış yaptığını belirten Altunbaş, "Uçuşumuzun niteliği, 'Flight İnstructor Assessment' dediğimiz 'Uçuş Öğretmeni Kabul Uçuşu'dur. Meydan turuna müteakip 'Touch and go' dediğimiz 'dokun ve kalk' hareketini icra ederken piste inişlerini gerçekleştirmişler ve kalkış esnasında uçağımız bir kırıma uğramıştır. İki yoldaşımızı, iki pilotumuzu, beraber yürüdüğümüz yol arkadaşlarımızı maalesef kaybettik. Allah sevenlerine çok sabır versin. Canımız yanıyor." diye konuştu.

Bugün gerçekleştirilen uçuşun da öğretmenlik eğitiminin başlangıç uçuşu olduğunu dile getiren Altunbaş, "Pilot Emir Gulal Nalcı, 1000 saatin üstünde ticari uçuşu olan ve pilotluk kariyerini bundan sonra öğretmen pilot olarak sürdürmek isteyen arkadaşımızdı. Bugünkü uçuş da öğretmenlik eğitiminin başlangıç uçuşuydu. Bugünkü uçuştan sonra öğretmen pilot olarak kabul edilip yaklaşık 6 aylık bir öğretmenlik eğitimine başlayacaktı." ifadelerini kullandı.

Pilotların cenazeleri, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olay yerindeki incelemeler sürüyor.