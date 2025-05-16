Bursa'da Hayvan Barınağında İddialar Protesto Edildi - Son Dakika
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Bursa'da Hayvan Barınağında İddialar Protesto Edildi

Bursa\'da Hayvan Barınağında İddialar Protesto Edildi

Osmangazi'de sahipsiz hayvanların öldürüldüğü iddiaları sonrası hayvanseverler protesto düzenledi.

16.05.2025 18:00
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BURSA'nın Osmangazi ilçesinde hayvan barınağında sahipsiz köpek ve kedilerin uyutularak öldürüldüğü iddiaları sonrası çok sayıda hayvansever, bugün, belediye binası önüne gelerek 'Kanlı ellerinizi hayvanlardan çekin' yazılı siyah çelenk bırakıp, tepki gösterdi.

Bursa'da geçen hafta çarşamba akşamı, Osmangazi Belediyesi'ne bağlı Yenikent Mahallesi'nde bulunan hayvan barınağında, kedi ve köpeklerin uyutulduğuna yönelik sosyal medyada paylaşılan cep telefonu görüntüleri, hayvanseverlerin tepkisine neden oldu. Paylaşımlarda, uyutulan hayvanların poşetlere konularak Hamitler Mahallesi'ndeki kent çöplüğüne götürüldüğü öne sürüldü. Görüntülerin kısa sürede sosyal medyada yayılması üzerine, çok sayıda hayvansever, çarşamba akşamı Osmangazi Belediyesi'ne ait hayvan barınağına giderek sabaha kadar bekledi.

ÇEKİM TARİHİ BELLİ DEĞİL

Şikayet ve paylaşımlar üzerine, gece saatlerinde barınağa gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nde görevli veteriner hekim, yaptığı incelemede çekim tarihi belirlenemeyen videoların barınağın karantina bölümünde kaydedildiğini ve barınakta, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 13'üncü maddesi kapsamında gerçekleştirilen işlemlerin raporlandığını; tüm belgelerin düzenli tutulduğunu ifade etti. Hayvanseverlerin tepkilerinin dün de devam etmesi sonrası Osmangazi Belediyesi, görüntülerin çekildiği öne sürülen hayvan barınağının müdürü olan Kadir Özdemir'i görevden aldı.

Osmangazi Belediyesi yetkilileri ise videoyu çeken kişilerin, yakın zamanda belediye tarafından görevlerini kötüye kullandıkları gerekçesiyle işten çıkarılan personeller olduğunu ve bu kişiler hakkında adli sürecin başlatıldığını bildirdi.

'BU BİR KATLİAM'

Bugün saat 14.00 sıralarında belediye binası önüne gelen yaklaşık 300 hayvansever, yanlarında getirdikleri, 'Ellerinizi hayvanlardan çekin' yazılı siyah çelengi belediye binası önüne bıraktı. Burada açıklama yapan Gizem Akçe, barınağın bir ölüm kampı haline geldiğini söyledi. "Osmangazi barınağında hayvanlar bir çöp gibi şehir çöplüğüne atıldı" diyen Akçe, "Görüntüleri izledik, hayvanların ağzı burnu kan içindeydi. Şu anda, gerekli sayıda hayvan barınakta yok. Bu bir katliamdır. Burası barınak değil, bir ölüm kampıdır. Gerek suç duyurusunda bulunuldu. Sorumluların yeterince ceza almalarını istiyoruz" dedi.

'GÖRÜNTÜLER 1 AYLIK' İDDİASI

Eyleme katılan eski barınak çalışan Aladdin Acar ise "Ben barınakta çalışıyordum. Bu katliama karşı çıktığımdan dolayı beni işten çıkardılar. Bu görüntüleri sosyal medyaya yayan da benim. Bu görüntüler, 1 aylıktır. Ama bu olay 1 yıldır bu şekilde devam ediyor. Çok sayıda hayvan öldü" diye konuştu.

HAYKONFED Başkanı Haydar Özkan, "Onlarca hayvan katlediliyor. Görüntülerde gördünüz. O kadar da rahat katlediliyor ki, bundan kimsenin haberi olmaması mümkün müdür. İstifa bekliyoruz. Ahlaki onurunuz varsa bir an önce bütün sorumlular aslında gereğini yapınız. Bu katledilen hayvanların utancıyla siz de istifa ediniz" dedi.

'BU FİİLLER YANLIZCA ETİK DEĞİL, AÇIKÇA HUKUKA AYKIRIDIR'

Osmangazi barınağında yaşanan olayın hukuka aykırı olduğunu söyleyen Bursa Barosu'na bağlı Hayvan Hakları Komisyonu Başkan Yardımcısı Avukat Esin Durmuş Erkul, yaptığı yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"14 Mayıs 2025 tarihinde, Bursa ili Osmangazi ilçesinde bulunan hayvan barınağında kaydedildiği iddia edilen ve sosyal medyada hızla yayılan görüntüler kamuoyunda derin bir infial yaratmıştır. Görüntülerde, çok sayıda sahipsiz hayvanın sistematik şekilde öldürüldüğü, ağır şekilde eziyet gördüğü ve yaşam hakkının ihlal edildiğine dair ciddi iddialar yer almaktadır. Bursa Barosu Hayvan Hakları Komisyonu olarak, olayın ilk ortaya çıktığı andan itibaren hukuki süreci titizlikle ve çok yönlü olarak takip etmekteyiz. Bu kapsamda görüntülerin ortaya çıktığı barınakta yerinde denetim gerçekleştirilmiş, sorumlu idare yetkilileri ile görüşmeler yapılmış, sürece ilişkin tüm bilgi, belge ve deliller toplanarak suç duyurusunda bulunmak üzere hazırlıklar başlatılmıştır. Şunun altını özellikle çizmek isteriz. Bu fiiller yalnızca etik değil, açıkça hukuka aykırıdır."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bursa'da Hayvan Barınağında İddialar Protesto Edildi - Son Dakika

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