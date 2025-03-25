Bursa'da İftar Programında Kentsel Dönüşüm Vurgusu

(BURSA)- Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Arabayatağı Mahallesi'nde düzenlenen iftar programına katılan Başkan Mustafa Bozbey, kentsel dönüşümle alakalı yaptıkları çalışmaların meyvelerini vermeye başladığını belirterek, "Halkımız güvenli yapılarda oturmalı. Yeşil alanı bol ve sosyal ihtiyaçların tamamının yer aldığı bir çevrede yaşamalı" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel iftar programları, Arabayatağı Mahallesi ve Kamberler Parkı ile devam etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in Arabayatağı Kapalı Pazar Alanı'nda Bursalılar ile buluştuğu iftar programına, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekilleri Mehmet Aydın Saldız ve Yalçın Işıkyıldız, CHP Yıldırım İlçe Başkanı İlhami Gün, Arabayatağı Mahalle Muhtarı Celal Depe, belediye bürokratları, muhtarlar, belediye meclis üyeleri ve çok vatandaş katıldı. Karagöz Gölge Oyunu gösterisi ve Orkestra Şube Müdürlüğü'nün tasavvuf müziği dinletisinin ardından akşam ezanının okunmasıyla birlikte oruçlar açıldı.

"Halkımız güvenli yapılarda oturmalı"

Ramazan ayının manevi iklimini kentin tümünde hissettiklerini söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, bu ayda bir araya gelmenin ve insanların birbirlerine sahip çıkmasının önemli olduğunu belirtti. Bölgenin sorunlarını bildiklerini ifade eden Bozbey, "Büyükşehir Belediyesi olarak altyapı ve üstyapıda birçok projeyi gerçekleştiriyoruz. Özellikle kentsel dönüşümle alakalı yaptığımız çalışmalar meyvelerini vermeye başladı. Bu bölgeyi daha yaşanabilir, çocuklarımızın ve halkımızın keyif alacağı, yaşamaktan mutluluk duyacağı bir hale getirmeyi hedefliyoruz. Halkımız güvenli yapılarda oturmalı. Yeşil alanı bol ve sosyal ihtiyaçların tamamının yer aldığı bir çevrede yaşamalı. Yaptıklarımız da yapacaklarımıza örnektir. Kadir Gecemizi ve Ramazan Bayramımızı şimdiden tebrik ediyorum" dedi.

CHP Yıldırım İlçe Başkanı İlhami Gün, ramazan ayını kentin 17 ilçesinde yaptığı çalışmalarla hissettiren Başkan Mustafa Bozbey'e teşekkür etti. Arabayatağı Mahallesi Muhtarı Celal Depe de mahallesindeki hizmetlerden dolayı Başkan Mustafa Bozbey'e teşekkür etti.