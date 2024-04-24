Bursa'da Kaçak Balıkçılığa Operasyon Kamerada - Son Dakika
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Bursa'da Kaçak Balıkçılığa Operasyon Kamerada

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde gerçekleştirilen su ürünleri denetimlerinde kaçak ağlar toplandı ve balıklar doğal yaşamlarına geri salındı. Denetimlerde 1 kişiye idari para cezası uygulanırken, Orhaneli Jandarma Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla denetimlerin artarak devam edeceği belirtildi.

24.04.2024 00:32
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Bursa'da kaçak balıkçılığa operasyon kamerada

BURSA - Bursa'nın Orhaneli ilçesi Kocasu deresinde, kaçak ağlar toplandı. Sudaki ağlar toplanırken, balıklar da doğal yaşamlarına geri salındı.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi tarafından gerçekleştirilen su ürünleri denetimleri Bursa'nın Orhaneli ilçesi Kocasu deresinde yapıldı. Su içerisinde serili halde bulunan sahipsiz 350 metre misina ağa ve 300 metre paraketa av aracına el koydu. Yapılan denetimlerde 25 adet (yaklaşık 100 kilo civarında) anaç pullu sazan ve aynalı sazan ağlardan kurtarılarak yaşam alanlarına bırakıldı. Denetim süresince 1 kişiye idari para cezası uygulanırken, sabaha karşı 04.00 sularında başlayan denetim saat 10.00'da sonlandırıldı. Bir personeli ağdan kurtardığı balığı inceleyerek, balıkların üreme döneminde olmasına dikkat çekti.

Orhaneli Jandarma Komutanlığı ekiplerinin katıldığı denetimlerin artarak devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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