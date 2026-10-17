Bursa\'da kadın, eşine ait olduğu öne sürülen otomobilin ön camını çekiçle kırdı

BURSA'da bir kadın, tartıştığı eşine ait olduğu öne sürülen otomobilin ön camına çekiçle vurarak zarar verdi. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kent merkezinde iddiaya göre eşiyle tartışan kadın, 06 BU 0379 plakalı otomobilin ön camına elindeki çekiçle defalarca vurdu. Aracın camına zarar veren kadın, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Çevredekilerin araya girmesiyle kadın, olay yerinden uzaklaştı.