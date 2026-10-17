Bursa\'da kadın, eşine ait olduğu öne sürülen otomobilin ön camını çekiçle kırdı

Bursa'da kadın, eşine ait olduğu öne sürülen otomobilin ön camını çekiçle kırdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'da bir kadın, iddiaya göre eşiyle tartıştıktan sonra eşine ait olduğu öne sürülen 06 BU 0379 plakalı otomobilin ön camına çekiçle defalarca vurdu. O anlar çevredekilerce cep telefonuyla kaydedilirken, kadın araya girilmesi üzerine olay yerinden uzaklaştı.
BURSA'da bir kadın, tartıştığı eşine ait olduğu öne sürülen otomobilin ön camına çekiçle vurarak zarar verdi. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kent merkezinde iddiaya göre eşiyle tartışan kadın, 06 BU 0379 plakalı otomobilin ön camına elindeki çekiçle defalarca vurdu. Aracın camına zarar veren kadın, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Çevredekilerin araya girmesiyle kadın, olay yerinden uzaklaştı.
Kaynak: DHA
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