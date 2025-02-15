Bursa\'da Kahvehaneye Silahlı Saldırı

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BURSA'da, 2 kişi yaya olarak geldikleri kahvehaneye ateş edip, kaçtı. Olayda yaralanan olmazken polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 03.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Sakarya Mahallesi'nde meydan geldi. Akçaköy Caddesi'nde bulunan kahvehanenin önüne yaya olarak gelen 2 şüpheli, iş yerine tabancayla 4 el ateş edip, kaçtı. Kurşunlardan 3'ü kahvehanenin camına isabet ederken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayda can kaybı ve yaralanan olmazken, iş yerinin camında hasar meydana geldi. Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.