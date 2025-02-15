Bursa'da Kahvehaneye Silahlı Saldırı

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Bursa'da bir kahvehaneye ateş ekip kaçan şüphelilerin yakalanması için polis çalışma başlattı.

Merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi Akçaköy Caddesi'ndeki bir kahvehaneye, kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 zanlı ateş ettikten sonra koşarak uzaklaştı.

Kurşunlardan 3'ü kahvehaneye isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.