Bursa'da bir kahvehaneye ateş ekip kaçan şüphelilerin yakalanması için polis çalışma başlattı.
Merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi Akçaköy Caddesi'ndeki bir kahvehaneye, kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 zanlı ateş ettikten sonra koşarak uzaklaştı.
Kurşunlardan 3'ü kahvehaneye isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.
Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Bursa'da Kahvehaneye Silahlı Saldırı - Son Dakika
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