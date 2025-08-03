Bursa\'da Kamyonet Kaza Yaptı, Sürücü Kaçtı

BURSA'da şoförünün geri manevra yaptığı kamyonet, park halindeki 2 otomobile çarptı. Minibüsün şoförü kaçarken, o anlar bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Eğitim Mahallesi Nişan Sokak'ta meydana geldi. Sürücüsünün geri manevra yaptığı kamyonet, park halindeki 2 otomobile çarptı. Sürücü kazanın ardından aracıyla birlikte kaçarken, o anlar bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri, sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.